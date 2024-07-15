https://ria.ru/20240715/ek-1959901215.html

Венгерский министр упрекнул ЕК в принятии решений на политической основе

Венгерский министр упрекнул ЕК в принятии решений на политической основе - РИА Новости, 16.07.2024

Венгерский министр упрекнул ЕК в принятии решений на политической основе

Еврокомиссия не вправе выбирать, с кем из стран-членов ей сотрудничать, она лишь институт Евросоюза, а посещать мероприятия, организованные председателем Совета РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-15T23:59

2024-07-15T23:59

2024-07-16T00:01

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БУДАПЕШТ, 15 июл - РИА Новости. Еврокомиссия не вправе выбирать, с кем из стран-членов ей сотрудничать, она лишь институт Евросоюза, а посещать мероприятия, организованные председателем Совета ЕС для поиска общих ответов на общие вызовы, - ее обязанность, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока после решения Еврокомиссии отменить традиционную поездку членов Еврокомиссии в Венгрию. Ранее представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что комиссия отменила традиционный визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии, который должен был пройти осенью этого года. "Евросоюз – международная организация, состоящая из государств-членов. Еврокомиссия - один из институтов Евросоюза. Еврокомиссия не может выбирать, с каким учреждением или государством-членом она готова сотрудничать. Будут ли теперь все решения комиссии приниматься на политической основе?" - написал Бока в соцсети Facebook*.По его словам, Венгрия, стремясь к сотрудничеству со всеми странами-членами и институтами, пригласила всех на мероприятия в рамках своего председательства "с целью найти общие ответы на общие европейские вызовы". "Это задача и ответственность всех стран-членов и институтов", - подчеркнул Бока.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240715/vengriya-1959876214.html

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Наталья Макарова

в мире, венгрия, россия, эрик мамер, еврокомиссия, евросоюз, facebook