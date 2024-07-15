https://ria.ru/20240715/dtp-1959748984.html

В Алтайском крае микроавтобус столкнулся с грузовиком

В Алтайском крае микроавтобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 15.07.2024

В Алтайском крае микроавтобус столкнулся с грузовиком

Девять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Алтайском крае, сообщили журналистам в региональном главке МВД. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T13:12

2024-07-15T13:12

2024-07-15T13:18

происшествия

авто

алтайский край

павловск

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ford motor

марка

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БАРНАУЛ, 15 июл – РИА Новости. Девять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Алтайском крае, сообщили журналистам в региональном главке МВД. По предварительным данным, днем на 29-м километре автодороги А-321 "Барнаул - Павловск- граница с Республикой Казахстан" водитель Ford Transit, перевозивший пассажиров по маршруту "Елунино - Павловск - Барнаул", не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся со впереди идущим Mitsubishi Fuso. "Предварительно установлено, что в момент происшествия в автобусе находились 17 человек, за медицинской помощью в настоящее время обратились 9 человек", - говорится в сообщении. Проверка по факту ДТП находится на контроле у временно исполняющего обязанности начальника главка МВД России по Алтайскому краю Марка Левина.

https://ria.ru/20240715/dtp-1959720803.html

алтайский край

павловск

россия

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происшествия, авто, алтайский край, павловск, россия, ford motor, марка