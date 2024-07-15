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В Алтайском крае микроавтобус столкнулся с грузовиком
В Алтайском крае микроавтобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 15.07.2024
В Алтайском крае микроавтобус столкнулся с грузовиком
Девять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Алтайском крае, сообщили журналистам в региональном главке МВД. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:12
2024-07-15T13:12
2024-07-15T13:18
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БАРНАУЛ, 15 июл – РИА Новости. Девять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Алтайском крае, сообщили журналистам в региональном главке МВД. По предварительным данным, днем на 29-м километре автодороги А-321 "Барнаул - Павловск- граница с Республикой Казахстан" водитель Ford Transit, перевозивший пассажиров по маршруту "Елунино - Павловск - Барнаул", не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся со впереди идущим Mitsubishi Fuso. "Предварительно установлено, что в момент происшествия в автобусе находились 17 человек, за медицинской помощью в настоящее время обратились 9 человек", - говорится в сообщении. Проверка по факту ДТП находится на контроле у временно исполняющего обязанности начальника главка МВД России по Алтайскому краю Марка Левина.
https://ria.ru/20240715/dtp-1959720803.html
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Происшествия, Авто, Алтайский край, Павловск, Россия, Ford Motor, Марка
В Алтайском крае микроавтобус столкнулся с грузовиком
В Алтайском крае девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом