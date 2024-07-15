https://ria.ru/20240715/dtp-1959699838.html
Число погибших в ДТП под Самарой увеличилось до трех
Число погибших в ДТП под Самарой увеличилось до трех - РИА Новости, 15.07.2024
Число погибших в ДТП под Самарой увеличилось до трех
Число погибших в аварии с грузовиком в Самарской области увеличилось до трех, а пострадавших - до семи, включая двух детей, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T09:58
2024-07-15T09:58
2024-07-15T10:13
происшествия
авто
самарская область
сызранский район
volvo ab
toyota corolla
lada vesta
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САМАРА, 15 июл - РИА Новости. Число погибших в аварии с грузовиком в Самарской области увеличилось до трех, а пострадавших - до семи, включая двух детей, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения. Ранее областная прокуратура сообщала, что в Сызранском районе на трассе М-5 в результате столкновения двух легковых автомобилей и большегруза погибли два человека, включая ребенка, шестеро пострадали. Предварительно, водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с грузовиком Volvo, а затем - с легковым автомобилем Lada Kalina. "В результате ДТП два человека погибли на месте, в том числе ребенок. Также еще один пострадавший скончался от тяжести полученных травм. В настоящее время семь пострадавших, в том числе двое детей, госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние трех пациентов оценивается как тяжелое, четыре пациента находятся в состоянии средней степени тяжести", - сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области. Собеседница агентства уточнила, что детей планируется эвакуировать в областную больницу на вертолете санавиации для специализированного лечения.
https://ria.ru/20240715/dtp-1959696473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, самарская область, сызранский район, volvo ab, toyota corolla, lada vesta
Происшествия, Авто, Самарская область, Сызранский район, Volvo AB, Toyota Corolla, Lada Vesta
Число погибших в ДТП под Самарой увеличилось до трех
Минздрав Самарской области: число погибших в ДТП с грузовиком выросло до трех
САМАРА, 15 июл - РИА Новости. Число погибших в аварии с грузовиком в Самарской области увеличилось до трех, а пострадавших - до семи, включая двух детей, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.
Ранее областная прокуратура сообщала, что в Сызранском районе
на трассе М-5 в результате столкновения двух легковых автомобилей и большегруза погибли два человека, включая ребенка, шестеро пострадали. Предварительно, водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с грузовиком Volvo, а затем - с легковым автомобилем Lada Kalina.
"В результате ДТП два человека погибли на месте, в том числе ребенок. Также еще один пострадавший скончался от тяжести полученных травм. В настоящее время семь пострадавших, в том числе двое детей, госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние трех пациентов оценивается как тяжелое, четыре пациента находятся в состоянии средней степени тяжести", - сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области.
Собеседница агентства уточнила, что детей планируется эвакуировать в областную больницу на вертолете санавиации для специализированного лечения.