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Число погибших в ДТП под Самарой увеличилось до трех - РИА Новости, 15.07.2024
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09:58 15.07.2024 (обновлено: 10:13 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/dtp-1959699838.html
Число погибших в ДТП под Самарой увеличилось до трех
Число погибших в ДТП под Самарой увеличилось до трех - РИА Новости, 15.07.2024
Число погибших в ДТП под Самарой увеличилось до трех
Число погибших в аварии с грузовиком в Самарской области увеличилось до трех, а пострадавших - до семи, включая двух детей, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T09:58
2024-07-15T10:13
происшествия
авто
самарская область
сызранский район
volvo ab
toyota corolla
lada vesta
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САМАРА, 15 июл - РИА Новости. Число погибших в аварии с грузовиком в Самарской области увеличилось до трех, а пострадавших - до семи, включая двух детей, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения. Ранее областная прокуратура сообщала, что в Сызранском районе на трассе М-5 в результате столкновения двух легковых автомобилей и большегруза погибли два человека, включая ребенка, шестеро пострадали. Предварительно, водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с грузовиком Volvo, а затем - с легковым автомобилем Lada Kalina. "В результате ДТП два человека погибли на месте, в том числе ребенок. Также еще один пострадавший скончался от тяжести полученных травм. В настоящее время семь пострадавших, в том числе двое детей, госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние трех пациентов оценивается как тяжелое, четыре пациента находятся в состоянии средней степени тяжести", - сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области. Собеседница агентства уточнила, что детей планируется эвакуировать в областную больницу на вертолете санавиации для специализированного лечения.
https://ria.ru/20240715/dtp-1959696473.html
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самарская область
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происшествия, авто, самарская область, сызранский район, volvo ab, toyota corolla, lada vesta
Происшествия, Авто, Самарская область, Сызранский район, Volvo AB, Toyota Corolla, Lada Vesta
Число погибших в ДТП под Самарой увеличилось до трех

Минздрав Самарской области: число погибших в ДТП с грузовиком выросло до трех

© Фото : Прокуратура Самарской областиДТП в Сызранском районе Самарской области
ДТП в Сызранском районе Самарской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : Прокуратура Самарской области
ДТП в Сызранском районе Самарской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 15 июл - РИА Новости. Число погибших в аварии с грузовиком в Самарской области увеличилось до трех, а пострадавших - до семи, включая двух детей, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.
Ранее областная прокуратура сообщала, что в Сызранском районе на трассе М-5 в результате столкновения двух легковых автомобилей и большегруза погибли два человека, включая ребенка, шестеро пострадали. Предварительно, водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с грузовиком Volvo, а затем - с легковым автомобилем Lada Kalina.
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"В результате ДТП два человека погибли на месте, в том числе ребенок. Также еще один пострадавший скончался от тяжести полученных травм. В настоящее время семь пострадавших, в том числе двое детей, госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние трех пациентов оценивается как тяжелое, четыре пациента находятся в состоянии средней степени тяжести", - сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области.
Собеседница агентства уточнила, что детей планируется эвакуировать в областную больницу на вертолете санавиации для специализированного лечения.
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ПроисшествияАвтоСамарская областьСызранский районVolvo ABToyota CorollaLada Vesta
 
 
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