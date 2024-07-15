https://ria.ru/20240715/dtp-1959699838.html

Число погибших в ДТП под Самарой увеличилось до трех

Число погибших в ДТП под Самарой увеличилось до трех - РИА Новости, 15.07.2024

Число погибших в ДТП под Самарой увеличилось до трех

Число погибших в аварии с грузовиком в Самарской области увеличилось до трех, а пострадавших - до семи, включая двух детей, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T09:58

2024-07-15T09:58

2024-07-15T10:13

происшествия

авто

самарская область

сызранский район

volvo ab

toyota corolla

lada vesta

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САМАРА, 15 июл - РИА Новости. Число погибших в аварии с грузовиком в Самарской области увеличилось до трех, а пострадавших - до семи, включая двух детей, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения. Ранее областная прокуратура сообщала, что в Сызранском районе на трассе М-5 в результате столкновения двух легковых автомобилей и большегруза погибли два человека, включая ребенка, шестеро пострадали. Предварительно, водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с грузовиком Volvo, а затем - с легковым автомобилем Lada Kalina. "В результате ДТП два человека погибли на месте, в том числе ребенок. Также еще один пострадавший скончался от тяжести полученных травм. В настоящее время семь пострадавших, в том числе двое детей, госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние трех пациентов оценивается как тяжелое, четыре пациента находятся в состоянии средней степени тяжести", - сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области. Собеседница агентства уточнила, что детей планируется эвакуировать в областную больницу на вертолете санавиации для специализированного лечения.

https://ria.ru/20240715/dtp-1959696473.html

https://ria.ru/20240714/dtp-1959596948.html

самарская область

сызранский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, самарская область, сызранский район, volvo ab, toyota corolla, lada vesta