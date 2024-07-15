https://ria.ru/20240715/dtp-1959690906.html

В Самарской области два человека погибли в ДТП

В Самарской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 15.07.2024

В Самарской области два человека погибли в ДТП

Два человека, включая ребенка, погибли, шесть пострадали при столкновении грузовика и двух легковых автомобилей в Сызранском районе Самарской области,... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T08:49

2024-07-15T08:49

2024-07-15T10:03

происшествия

авто

сызранский район

самарская область

volvo ab

toyota corolla

lada vesta

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САМАРА, 15 июля - РИА Новости. Два человека, включая ребенка, погибли, шесть пострадали при столкновении грузовика и двух легковых автомобилей в Сызранском районе Самарской области, сообщается на сайте региональной прокуратуры. "Пятнадцатого июля на 876-м километре автодороги М5 в районе села Заборовка Сызранского района произошло столкновение грузовика Volvo с легковыми автомобилями Toyota Corolla и Lada Kalina. Вследствие ДТП погибли два пассажира Toyota Corolla: женщина и ребенок. Травмы получили еще шесть человек", - говорится в сообщении. По предварительным данным, водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с большегрузом, а затем с легковушкой. Прокуратура Самарской области проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры, заключили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20240714/kuban-1959561427.html

https://ria.ru/20231216/mvd-1916188962.html

сызранский район

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, сызранский район, самарская область, volvo ab, toyota corolla, lada vesta