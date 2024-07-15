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В Самарской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 15.07.2024
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08:49 15.07.2024 (обновлено: 10:03 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/dtp-1959690906.html
В Самарской области два человека погибли в ДТП
В Самарской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 15.07.2024
В Самарской области два человека погибли в ДТП
Два человека, включая ребенка, погибли, шесть пострадали при столкновении грузовика и двух легковых автомобилей в Сызранском районе Самарской области,... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T08:49
2024-07-15T10:03
происшествия
авто
сызранский район
самарская область
volvo ab
toyota corolla
lada vesta
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САМАРА, 15 июля - РИА Новости. Два человека, включая ребенка, погибли, шесть пострадали при столкновении грузовика и двух легковых автомобилей в Сызранском районе Самарской области, сообщается на сайте региональной прокуратуры. "Пятнадцатого июля на 876-м километре автодороги М5 в районе села Заборовка Сызранского района произошло столкновение грузовика Volvo с легковыми автомобилями Toyota Corolla и Lada Kalina. Вследствие ДТП погибли два пассажира Toyota Corolla: женщина и ребенок. Травмы получили еще шесть человек", - говорится в сообщении. По предварительным данным, водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с большегрузом, а затем с легковушкой. Прокуратура Самарской области проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры, заключили в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20240714/kuban-1959561427.html
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сызранский район
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происшествия, авто, сызранский район, самарская область, volvo ab, toyota corolla, lada vesta
Происшествия, Авто, Сызранский район, Самарская область, Volvo AB, Toyota Corolla, Lada Vesta
В Самарской области два человека погибли в ДТП

В ДТП с грузовиком в Самарской области два человека погибли, шесть пострадали

© Фото : Прокуратура Самарской областиДТП в Сызранском районе Самарской области
ДТП в Сызранском районе Самарской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : Прокуратура Самарской области
ДТП в Сызранском районе Самарской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 15 июля - РИА Новости. Два человека, включая ребенка, погибли, шесть пострадали при столкновении грузовика и двух легковых автомобилей в Сызранском районе Самарской области, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
"Пятнадцатого июля на 876-м километре автодороги М5 в районе села Заборовка Сызранского района произошло столкновение грузовика Volvo с легковыми автомобилями Toyota Corolla и Lada Kalina. Вследствие ДТП погибли два пассажира Toyota Corolla: женщина и ребенок. Травмы получили еще шесть человек", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным, водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с большегрузом, а затем с легковушкой.
Прокуратура Самарской области проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры, заключили в надзорном ведомстве.
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ПроисшествияАвтоСызранский районСамарская областьVolvo ABToyota CorollaLada Vesta
 
 
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