https://ria.ru/20240715/dtp-1959690906.html
В Самарской области два человека погибли в ДТП
В Самарской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 15.07.2024
В Самарской области два человека погибли в ДТП
Два человека, включая ребенка, погибли, шесть пострадали при столкновении грузовика и двух легковых автомобилей в Сызранском районе Самарской области,... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T08:49
2024-07-15T08:49
2024-07-15T10:03
происшествия
авто
сызранский район
самарская область
volvo ab
toyota corolla
lada vesta
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САМАРА, 15 июля - РИА Новости. Два человека, включая ребенка, погибли, шесть пострадали при столкновении грузовика и двух легковых автомобилей в Сызранском районе Самарской области, сообщается на сайте региональной прокуратуры. "Пятнадцатого июля на 876-м километре автодороги М5 в районе села Заборовка Сызранского района произошло столкновение грузовика Volvo с легковыми автомобилями Toyota Corolla и Lada Kalina. Вследствие ДТП погибли два пассажира Toyota Corolla: женщина и ребенок. Травмы получили еще шесть человек", - говорится в сообщении. По предварительным данным, водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с большегрузом, а затем с легковушкой. Прокуратура Самарской области проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры, заключили в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20240714/kuban-1959561427.html
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сызранский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, сызранский район, самарская область, volvo ab, toyota corolla, lada vesta
Происшествия, Авто, Сызранский район, Самарская область, Volvo AB, Toyota Corolla, Lada Vesta
В Самарской области два человека погибли в ДТП
В ДТП с грузовиком в Самарской области два человека погибли, шесть пострадали