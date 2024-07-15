В России может появиться сеть дронцентров для сельхозопераций
Эксперт: сеть дронцентров для сельхозопераций может появиться в России
Сбор урожая . Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июл - РИА Новости. Сеть дронцентров для сельхозопераций может появиться в России в течение пяти лет, сказал РИА Новости на полях "Архипелага 2024" эксперт рынка НТИ "Аэронет" Максим Чижов.
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"В ближайшие пять лет в России могут появиться дронцентры с сотнями беспилотных летательных аппаратов для выполнения сельхозопераций. Такие центры будут выполнять ремонт и обслуживание дронов, оказывать услуги по съемке и оцифровке, а также беспилотной доставке", - сказал эксперт.
По его словам, 100 лет назад машинно-тракторные станции (МТС) стали важной частью индустриализации страны.
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"Дронцентр – как аналог МТС. Облик такого объекта, кроме требований к квалификации персонала, определяет транспортное плечо. Это может быть территория крупного района, нескольких районов или даже региона целиком. В радиусе двух часов езды по автодорогам от дронцентра, что соответствует радиусу примерно 100 км, может быть 1 до 2 млн гектар земель сельхозназачения. Такой центр будет оперировать более 200 дронами, обеспечивающими оперативное выполнение сельхозопераций для хозяйств, находящихся в зоне обслуживания. Также оперативный запас запчастей и сервисно-инженерный персонал способны обеспечить поддержание работоспособности (в том числе летной годности) комплексов с БАС для выполнения сельхозопераций",- рассказал Чижов.
"Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходит в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый. Одним из ключевых направлений работы "Архипелага" стала проработка сценариев применения дронов (гражданские учения).
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