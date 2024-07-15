https://ria.ru/20240715/drontsentry-1959880698.html

В России может появиться сеть дронцентров для сельхозопераций

В России может появиться сеть дронцентров для сельхозопераций - РИА Новости, 15.07.2024

В России может появиться сеть дронцентров для сельхозопераций

Сеть дронцентров для сельхозопераций может появиться в России в течение пяти лет, сказал РИА Новости на полях "Архипелага 2024" эксперт рынка НТИ "Аэронет"... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T20:46

2024-07-15T20:46

2024-07-15T20:46

технологии

россия

сахалинская область

южно-сахалинск

мтс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958904898_0:114:3238:1935_1920x0_80_0_0_6bd44df023431d6b92f1d5760cef5879.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июл - РИА Новости. Сеть дронцентров для сельхозопераций может появиться в России в течение пяти лет, сказал РИА Новости на полях "Архипелага 2024" эксперт рынка НТИ "Аэронет" Максим Чижов. "В ближайшие пять лет в России могут появиться дронцентры с сотнями беспилотных летательных аппаратов для выполнения сельхозопераций. Такие центры будут выполнять ремонт и обслуживание дронов, оказывать услуги по съемке и оцифровке, а также беспилотной доставке", - сказал эксперт. По его словам, 100 лет назад машинно-тракторные станции (МТС) стали важной частью индустриализации страны. "Дронцентр – как аналог МТС. Облик такого объекта, кроме требований к квалификации персонала, определяет транспортное плечо. Это может быть территория крупного района, нескольких районов или даже региона целиком. В радиусе двух часов езды по автодорогам от дронцентра, что соответствует радиусу примерно 100 км, может быть 1 до 2 млн гектар земель сельхозназачения. Такой центр будет оперировать более 200 дронами, обеспечивающими оперативное выполнение сельхозопераций для хозяйств, находящихся в зоне обслуживания. Также оперативный запас запчастей и сервисно-инженерный персонал способны обеспечить поддержание работоспособности (в том числе летной годности) комплексов с БАС для выполнения сельхозопераций",- рассказал Чижов. "Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходит в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый. Одним из ключевых направлений работы "Архипелага" стала проработка сценариев применения дронов (гражданские учения).

https://ria.ru/20240708/agrobiznes-1957184620.html

https://ria.ru/20240126/dron-1923546521.html

россия

сахалинская область

южно-сахалинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, сахалинская область, южно-сахалинск, мтс