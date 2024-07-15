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В России может появиться сеть дронцентров для сельхозопераций - РИА Новости, 15.07.2024
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20:46 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/drontsentry-1959880698.html
В России может появиться сеть дронцентров для сельхозопераций
В России может появиться сеть дронцентров для сельхозопераций - РИА Новости, 15.07.2024
В России может появиться сеть дронцентров для сельхозопераций
Сеть дронцентров для сельхозопераций может появиться в России в течение пяти лет, сказал РИА Новости на полях "Архипелага 2024" эксперт рынка НТИ "Аэронет"... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T20:46
2024-07-15T20:46
технологии
россия
сахалинская область
южно-сахалинск
мтс
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июл - РИА Новости. Сеть дронцентров для сельхозопераций может появиться в России в течение пяти лет, сказал РИА Новости на полях "Архипелага 2024" эксперт рынка НТИ "Аэронет" Максим Чижов. "В ближайшие пять лет в России могут появиться дронцентры с сотнями беспилотных летательных аппаратов для выполнения сельхозопераций. Такие центры будут выполнять ремонт и обслуживание дронов, оказывать услуги по съемке и оцифровке, а также беспилотной доставке", - сказал эксперт. По его словам, 100 лет назад машинно-тракторные станции (МТС) стали важной частью индустриализации страны. "Дронцентр – как аналог МТС. Облик такого объекта, кроме требований к квалификации персонала, определяет транспортное плечо. Это может быть территория крупного района, нескольких районов или даже региона целиком. В радиусе двух часов езды по автодорогам от дронцентра, что соответствует радиусу примерно 100 км, может быть 1 до 2 млн гектар земель сельхозназачения. Такой центр будет оперировать более 200 дронами, обеспечивающими оперативное выполнение сельхозопераций для хозяйств, находящихся в зоне обслуживания. Также оперативный запас запчастей и сервисно-инженерный персонал способны обеспечить поддержание работоспособности (в том числе летной годности) комплексов с БАС для выполнения сельхозопераций",- рассказал Чижов. "Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходит в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый. Одним из ключевых направлений работы "Архипелага" стала проработка сценариев применения дронов (гражданские учения).
https://ria.ru/20240708/agrobiznes-1957184620.html
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россия
сахалинская область
южно-сахалинск
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технологии, россия, сахалинская область, южно-сахалинск, мтс
Технологии, Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, МТС
В России может появиться сеть дронцентров для сельхозопераций

Эксперт: сеть дронцентров для сельхозопераций может появиться в России

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСбор урожая
Сбор урожая - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июл - РИА Новости. Сеть дронцентров для сельхозопераций может появиться в России в течение пяти лет, сказал РИА Новости на полях "Архипелага 2024" эксперт рынка НТИ "Аэронет" Максим Чижов.
«
"В ближайшие пять лет в России могут появиться дронцентры с сотнями беспилотных летательных аппаратов для выполнения сельхозопераций. Такие центры будут выполнять ремонт и обслуживание дронов, оказывать услуги по съемке и оцифровке, а также беспилотной доставке", - сказал эксперт.
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По его словам, 100 лет назад машинно-тракторные станции (МТС) стали важной частью индустриализации страны.
«
"Дронцентр – как аналог МТС. Облик такого объекта, кроме требований к квалификации персонала, определяет транспортное плечо. Это может быть территория крупного района, нескольких районов или даже региона целиком. В радиусе двух часов езды по автодорогам от дронцентра, что соответствует радиусу примерно 100 км, может быть 1 до 2 млн гектар земель сельхозназачения. Такой центр будет оперировать более 200 дронами, обеспечивающими оперативное выполнение сельхозопераций для хозяйств, находящихся в зоне обслуживания. Также оперативный запас запчастей и сервисно-инженерный персонал способны обеспечить поддержание работоспособности (в том числе летной годности) комплексов с БАС для выполнения сельхозопераций",- рассказал Чижов.
"Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходит в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый. Одним из ключевых направлений работы "Архипелага" стала проработка сценариев применения дронов (гражданские учения).
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