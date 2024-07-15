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Тяжелый морской дрон на базе "Визира" сделают ракетным - РИА Новости, 15.07.2024
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Новое оружие России
 
09:31 15.07.2024 (обновлено: 09:34 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/dron-1959695628.html
Тяжелый морской дрон на базе "Визира" сделают ракетным
Тяжелый морской дрон на базе "Визира" сделают ракетным - РИА Новости, 15.07.2024
Тяжелый морской дрон на базе "Визира" сделают ракетным
Тяжелый многофункциональный возвращаемый морской дрон на базе безэкипажного катера "Визир" планируется вооружить легкими ракетами, разместив до 8 пусковых... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T09:31
2024-07-15T09:34
новое оружие россии
безопасность
россия
kmz (кингисеппский машиностроительный завод)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Тяжелый многофункциональный возвращаемый морской дрон на базе безэкипажного катера "Визир" планируется вооружить легкими ракетами, разместив до 8 пусковых установок на один борт, сообщил РИА Новости управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ (Кингисеппский машзавод) Михаил Даниленко.Ранее он сообщил, что испытания подобного катера уже проходят."Такой катер может выполнить функцию носителя ракеты с малой поражающей мощностью, которая имеет свою видеокамеру, автономное управление джойстиком с земли. Можно положить небольшой заряд. Скорость ракеты небольшая, сама ракета - очень простое и дешевое изделие стоимостью порядка 500 тысяч рублей. И таких установок мы можем смонтировать на катере в количестве от 6 до 8 единиц, которые могут нести заряд небольшой поражающей мощности, но который точечно дойдет, куда нужно, и осуществит подрыв", - сказал Даниленко.
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безопасность, россия, kmz (кингисеппский машиностроительный завод)
Новое оружие России, Безопасность, Россия, KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод)
Тяжелый морской дрон на базе "Визира" сделают ракетным

Директор KMZ: тяжелый морской дрон на базе "Визира" сделают ракетным

© KMZТяжелый морской дрон на базе "Визира", разработанный KMZ
Тяжелый морской дрон на базе Визира, разработанный KMZ - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© KMZ
Тяжелый морской дрон на базе "Визира", разработанный KMZ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Тяжелый многофункциональный возвращаемый морской дрон на базе безэкипажного катера "Визир" планируется вооружить легкими ракетами, разместив до 8 пусковых установок на один борт, сообщил РИА Новости управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ (Кингисеппский машзавод) Михаил Даниленко.
Ранее он сообщил, что испытания подобного катера уже проходят.
"Такой катер может выполнить функцию носителя ракеты с малой поражающей мощностью, которая имеет свою видеокамеру, автономное управление джойстиком с земли. Можно положить небольшой заряд. Скорость ракеты небольшая, сама ракета - очень простое и дешевое изделие стоимостью порядка 500 тысяч рублей. И таких установок мы можем смонтировать на катере в количестве от 6 до 8 единиц, которые могут нести заряд небольшой поражающей мощности, но который точечно дойдет, куда нужно, и осуществит подрыв", - сказал Даниленко.
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Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияKMZ (Кингисеппский машиностроительный завод)
 
 
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