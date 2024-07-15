https://ria.ru/20240715/dron-1959695628.html

Тяжелый морской дрон на базе "Визира" сделают ракетным

Тяжелый морской дрон на базе "Визира" сделают ракетным - РИА Новости, 15.07.2024

Тяжелый морской дрон на базе "Визира" сделают ракетным

Тяжелый многофункциональный возвращаемый морской дрон на базе безэкипажного катера "Визир" планируется вооружить легкими ракетами, разместив до 8 пусковых... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T09:31

2024-07-15T09:31

2024-07-15T09:34

новое оружие россии

безопасность

россия

kmz (кингисеппский машиностроительный завод)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Тяжелый многофункциональный возвращаемый морской дрон на базе безэкипажного катера "Визир" планируется вооружить легкими ракетами, разместив до 8 пусковых установок на один борт, сообщил РИА Новости управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ (Кингисеппский машзавод) Михаил Даниленко.Ранее он сообщил, что испытания подобного катера уже проходят."Такой катер может выполнить функцию носителя ракеты с малой поражающей мощностью, которая имеет свою видеокамеру, автономное управление джойстиком с земли. Можно положить небольшой заряд. Скорость ракеты небольшая, сама ракета - очень простое и дешевое изделие стоимостью порядка 500 тысяч рублей. И таких установок мы можем смонтировать на катере в количестве от 6 до 8 единиц, которые могут нести заряд небольшой поражающей мощности, но который точечно дойдет, куда нужно, и осуществит подрыв", - сказал Даниленко.

https://ria.ru/20240704/ustanovka-1957250742.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, kmz (кингисеппский машиностроительный завод)