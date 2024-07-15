https://ria.ru/20240715/dozhd-1959724025.html

Москвичей предупредили о неделе дождей

Москвичей предупредили о неделе дождей - РИА Новости, 15.07.2024

Москвичей предупредили о неделе дождей

Всю неделю, кроме среды, в московском регионе ожидаются дожди, возможны грозы, самым дождливым днем станет четверг, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T11:40

2024-07-15T11:40

2024-07-15T11:40

татьяна позднякова

погода

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Всю неделю, кроме среды, в московском регионе ожидаются дожди, возможны грозы, самым дождливым днем станет четверг, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "На этой неделе погода (в московском регионе - ред.) неустойчивая, может быть, исключительным днем будет среда, когда осадков не ожидается. Все остальные дни у нас местами кратковременные дожди, не исключены и грозы... Четверг будет самым дождливым днем", - рассказала она. Синоптик отметила, что в четверг за счет обильных осадков во второй половине дня станет прохладнее, температура воздуха достигнет до плюс 24 - плюс 29 градусов. "В пятницу и в субботу уже значительно легче будет, потому что и минимальная температура будет в пределах плюс 13 - плюс 18 градусов, и дневная температура плюс 23 - плюс 28", - добавила Позднякова.

https://ria.ru/20240713/krym-1959400778.html

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москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

татьяна позднякова, погода, москва, московская область (подмосковье)