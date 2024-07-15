https://ria.ru/20240715/dozhd-1959724025.html
Москвичей предупредили о неделе дождей
Москвичей предупредили о неделе дождей - РИА Новости, 15.07.2024
Москвичей предупредили о неделе дождей
Всю неделю, кроме среды, в московском регионе ожидаются дожди, возможны грозы, самым дождливым днем станет четверг, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T11:40
2024-07-15T11:40
2024-07-15T11:40
татьяна позднякова
погода
москва
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954357529_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_1905a136eb412af0f18ec4a48897698f.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Всю неделю, кроме среды, в московском регионе ожидаются дожди, возможны грозы, самым дождливым днем станет четверг, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "На этой неделе погода (в московском регионе - ред.) неустойчивая, может быть, исключительным днем будет среда, когда осадков не ожидается. Все остальные дни у нас местами кратковременные дожди, не исключены и грозы... Четверг будет самым дождливым днем", - рассказала она. Синоптик отметила, что в четверг за счет обильных осадков во второй половине дня станет прохладнее, температура воздуха достигнет до плюс 24 - плюс 29 градусов. "В пятницу и в субботу уже значительно легче будет, потому что и минимальная температура будет в пределах плюс 13 - плюс 18 градусов, и дневная температура плюс 23 - плюс 28", - добавила Позднякова.
https://ria.ru/20240713/krym-1959400778.html
https://ria.ru/20240715/zhara-1959721785.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954357529_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_868212e9d9a7bbea1764230849e2b39f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна позднякова, погода, москва, московская область (подмосковье)
Татьяна Позднякова, Погода, Москва, Московская область (Подмосковье)
Москвичей предупредили о неделе дождей
В Московском регионе всю неделю будут идти дожди, возможны грозы
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Всю неделю, кроме среды, в московском регионе ожидаются дожди, возможны грозы, самым дождливым днем станет четверг, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"На этой неделе погода (в московском регионе - ред.) неустойчивая, может быть, исключительным днем будет среда, когда осадков не ожидается. Все остальные дни у нас местами кратковременные дожди, не исключены и грозы... Четверг будет самым дождливым днем", - рассказала она.
Синоптик отметила, что в четверг за счет обильных осадков во второй половине дня станет прохладнее, температура воздуха достигнет до плюс 24 - плюс 29 градусов.
"В пятницу и в субботу уже значительно легче будет, потому что и минимальная температура будет в пределах плюс 13 - плюс 18 градусов, и дневная температура плюс 23 - плюс 28", - добавила Позднякова
.