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Москвичей предупредили о неделе дождей - РИА Новости, 15.07.2024
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11:40 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/dozhd-1959724025.html
Москвичей предупредили о неделе дождей
Москвичей предупредили о неделе дождей - РИА Новости, 15.07.2024
Москвичей предупредили о неделе дождей
Всю неделю, кроме среды, в московском регионе ожидаются дожди, возможны грозы, самым дождливым днем станет четверг, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T11:40
2024-07-15T11:40
татьяна позднякова
погода
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Всю неделю, кроме среды, в московском регионе ожидаются дожди, возможны грозы, самым дождливым днем станет четверг, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "На этой неделе погода (в московском регионе - ред.) неустойчивая, может быть, исключительным днем будет среда, когда осадков не ожидается. Все остальные дни у нас местами кратковременные дожди, не исключены и грозы... Четверг будет самым дождливым днем", - рассказала она. Синоптик отметила, что в четверг за счет обильных осадков во второй половине дня станет прохладнее, температура воздуха достигнет до плюс 24 - плюс 29 градусов. "В пятницу и в субботу уже значительно легче будет, потому что и минимальная температура будет в пределах плюс 13 - плюс 18 градусов, и дневная температура плюс 23 - плюс 28", - добавила Позднякова.
https://ria.ru/20240713/krym-1959400778.html
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татьяна позднякова, погода, москва, московская область (подмосковье)
Татьяна Позднякова, Погода, Москва, Московская область (Подмосковье)
Москвичей предупредили о неделе дождей

В Московском регионе всю неделю будут идти дожди, возможны грозы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДевушка бежит с зонтом во время дождя в Москве
Девушка бежит с зонтом во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Девушка бежит с зонтом во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Всю неделю, кроме среды, в московском регионе ожидаются дожди, возможны грозы, самым дождливым днем станет четверг, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"На этой неделе погода (в московском регионе - ред.) неустойчивая, может быть, исключительным днем будет среда, когда осадков не ожидается. Все остальные дни у нас местами кратковременные дожди, не исключены и грозы... Четверг будет самым дождливым днем", - рассказала она.
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Синоптик отметила, что в четверг за счет обильных осадков во второй половине дня станет прохладнее, температура воздуха достигнет до плюс 24 - плюс 29 градусов.
"В пятницу и в субботу уже значительно легче будет, потому что и минимальная температура будет в пределах плюс 13 - плюс 18 градусов, и дневная температура плюс 23 - плюс 28", - добавила Позднякова.
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Татьяна ПоздняковаПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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