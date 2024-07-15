https://ria.ru/20240715/dezertiry-1959762592.html

Под Одессой украинские дезертиры устроили перестрелку с пограничниками

Под Одессой украинские дезертиры устроили перестрелку с пограничниками - РИА Новости, 15.07.2024

Под Одессой украинские дезертиры устроили перестрелку с пограничниками

Семеро дезертиров ВСУ устроили перестрелку с украинскими пограничниками при попытке перейти границу Одесской области и Молдавии, сообщил РИА Новости координатор РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:09

2024-07-15T14:09

2024-07-15T14:30

в мире

одесская область

молдавия

венгрия

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Семеро дезертиров ВСУ устроили перестрелку с украинскими пограничниками при попытке перейти границу Одесской области и Молдавии, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников. "Примерно неделю назад семь военных, из которых четверо мобилизованные, а трое уже побывавшие в боях, ушли в самоволку. Их встретили на границе и пробовали задержать. Те, кто уже побывал в бою, устроили ожесточенное сопротивление", — сказал собеседник агентства.В результате перестрелки пограничники отступили, понеся потери.По словам подпольщика, дезертиры в реке избавились от оружия и погон, чтобы стать некомбатантами, на которых распространяются нормы беженцев. "Известны переходы границы самими пограничниками — по предварительной договоренности с коллегами с другой стороны. Так ушло полроты на Закарпатье в Венгрию в начале июля", — отметил Лебедев.Он подчеркнул, что такие случаи тщательно скрываются.

https://ria.ru/20240413/syrskiy-1939771053.html

https://ria.ru/20240524/draka-1948262235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, одесская область, молдавия, венгрия, сергей лебедев, вооруженные силы украины