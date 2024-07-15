https://ria.ru/20240715/dezertiry-1959762592.html
Под Одессой украинские дезертиры устроили перестрелку с пограничниками
Под Одессой украинские дезертиры устроили перестрелку с пограничниками - РИА Новости, 15.07.2024
Под Одессой украинские дезертиры устроили перестрелку с пограничниками
Семеро дезертиров ВСУ устроили перестрелку с украинскими пограничниками при попытке перейти границу Одесской области и Молдавии, сообщил РИА Новости координатор РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:09
2024-07-15T14:09
2024-07-15T14:30
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ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Семеро дезертиров ВСУ устроили перестрелку с украинскими пограничниками при попытке перейти границу Одесской области и Молдавии, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников. "Примерно неделю назад семь военных, из которых четверо мобилизованные, а трое уже побывавшие в боях, ушли в самоволку. Их встретили на границе и пробовали задержать. Те, кто уже побывал в бою, устроили ожесточенное сопротивление", — сказал собеседник агентства.В результате перестрелки пограничники отступили, понеся потери.По словам подпольщика, дезертиры в реке избавились от оружия и погон, чтобы стать некомбатантами, на которых распространяются нормы беженцев. "Известны переходы границы самими пограничниками — по предварительной договоренности с коллегами с другой стороны. Так ушло полроты на Закарпатье в Венгрию в начале июля", — отметил Лебедев.Он подчеркнул, что такие случаи тщательно скрываются.
https://ria.ru/20240413/syrskiy-1939771053.html
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РИА Новости
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в мире, одесская область, молдавия, венгрия, сергей лебедев, вооруженные силы украины
В мире, Одесская область, Молдавия, Венгрия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Под Одессой украинские дезертиры устроили перестрелку с пограничниками
Под Одессой семь украинских дезертиров устроили перестрелку с пограничниками