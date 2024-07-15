Рейтинг@Mail.ru
Под Одессой украинские дезертиры устроили перестрелку с пограничниками - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 15.07.2024 (обновлено: 14:30 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/dezertiry-1959762592.html
Под Одессой украинские дезертиры устроили перестрелку с пограничниками
Под Одессой украинские дезертиры устроили перестрелку с пограничниками - РИА Новости, 15.07.2024
Под Одессой украинские дезертиры устроили перестрелку с пограничниками
Семеро дезертиров ВСУ устроили перестрелку с украинскими пограничниками при попытке перейти границу Одесской области и Молдавии, сообщил РИА Новости координатор РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:09
2024-07-15T14:30
в мире
одесская область
молдавия
венгрия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959766561_0:269:3072:1997_1920x0_80_0_0_d424d662dba11f2cbb6327fb8be13341.jpg
ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Семеро дезертиров ВСУ устроили перестрелку с украинскими пограничниками при попытке перейти границу Одесской области и Молдавии, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников. &quot;Примерно неделю назад семь военных, из которых четверо мобилизованные, а трое уже побывавшие в боях, ушли в самоволку. Их встретили на границе и пробовали задержать. Те, кто уже побывал в бою, устроили ожесточенное сопротивление&quot;, — сказал собеседник агентства.В результате перестрелки пограничники отступили, понеся потери.По словам подпольщика, дезертиры в реке избавились от оружия и погон, чтобы стать некомбатантами, на которых распространяются нормы беженцев. "Известны переходы границы самими пограничниками — по предварительной договоренности с коллегами с другой стороны. Так ушло полроты на Закарпатье в Венгрию в начале июля", — отметил Лебедев.Он подчеркнул, что такие случаи тщательно скрываются.
https://ria.ru/20240413/syrskiy-1939771053.html
https://ria.ru/20240524/draka-1948262235.html
одесская область
молдавия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959766561_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ba550039310f69d55fb0b52472f585fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесская область, молдавия, венгрия, сергей лебедев, вооруженные силы украины
В мире, Одесская область, Молдавия, Венгрия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Под Одессой украинские дезертиры устроили перестрелку с пограничниками

Под Одессой семь украинских дезертиров устроили перестрелку с пограничниками

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские пограничники
Украинские пограничники - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские пограничники
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Семеро дезертиров ВСУ устроили перестрелку с украинскими пограничниками при попытке перейти границу Одесской области и Молдавии, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников.
«

"Примерно неделю назад семь военных, из которых четверо мобилизованные, а трое уже побывавшие в боях, ушли в самоволку. Их встретили на границе и пробовали задержать. Те, кто уже побывал в бою, устроили ожесточенное сопротивление", — сказал собеседник агентства.

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Солдаты ВСУ угрожают командирам и дезертируют, следует из приказа Сырского
13 апреля, 11:04
В результате перестрелки пограничники отступили, понеся потери.
По словам подпольщика, дезертиры в реке избавились от оружия и погон, чтобы стать некомбатантами, на которых распространяются нормы беженцев.
«
"Известны переходы границы самими пограничниками — по предварительной договоренности с коллегами с другой стороны. Так ушло полроты на Закарпатье в Венгрию в начале июля", — отметил Лебедев.
Он подчеркнул, что такие случаи тщательно скрываются.
Сотрудники полиции в Одессе - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
В Одессе произошла драка между военными и гражданскими
24 мая, 22:57
 
В миреОдесская областьМолдавияВенгрияСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала