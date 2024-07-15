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Врачи оценили состояние детей, пострадавших при взрыве катера в Подмосковье - РИА Новости, 15.07.2024
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15:25 15.07.2024 (обновлено: 15:28 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/deti-1959790323.html
Врачи оценили состояние детей, пострадавших при взрыве катера в Подмосковье
Врачи оценили состояние детей, пострадавших при взрыве катера в Подмосковье - РИА Новости, 15.07.2024
Врачи оценили состояние детей, пострадавших при взрыве катера в Подмосковье
Трое детей, пострадавших при взрыве на катере в Подмосковье, находятся в стационаре, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:25
2024-07-15T15:28
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Трое детей, пострадавших при взрыве на катере в Подмосковье, находятся в стационаре, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация, что во время поездки на катере в районе мотора прогремел взрыв, и детей, сидевших внутри, обдало огнем, у некоторых из них вспыхнули волосы. Всего пострадали четверо - женщина и трое школьников. "Трое пострадавших детей находятся в стационаре, подведомственном минздраву Московской области, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время их состояние оценивается, как средней степени тяжести", - отметили в пресс-службе.
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Врачи оценили состояние детей, пострадавших при взрыве катера в Подмосковье

Минздрав: дети, пострадавшие при взрыве катера в Подмосковье, госпитализированы

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramЛодка, в которой произошло возгорание в моторном отсеке во время прогулки в акватории Кудиновского карьера на территории Богородского городского округа Московской области. 15 июля 2024
Лодка, в которой произошло возгорание в моторном отсеке во время прогулки в акватории Кудиновского карьера на территории Богородского городского округа Московской области. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Лодка, в которой произошло возгорание в моторном отсеке во время прогулки в акватории Кудиновского карьера на территории Богородского городского округа Московской области. 15 июля 2024
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Трое детей, пострадавших при взрыве на катере в Подмосковье, находятся в стационаре, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация, что во время поездки на катере в районе мотора прогремел взрыв, и детей, сидевших внутри, обдало огнем, у некоторых из них вспыхнули волосы. Всего пострадали четверо - женщина и трое школьников.
«
"Трое пострадавших детей находятся в стационаре, подведомственном минздраву Московской области, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время их состояние оценивается, как средней степени тяжести", - отметили в пресс-службе.
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