Врачи оценили состояние детей, пострадавших при взрыве катера в Подмосковье
Минздрав: дети, пострадавшие при взрыве катера в Подмосковье, госпитализированы
© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramЛодка, в которой произошло возгорание в моторном отсеке во время прогулки в акватории Кудиновского карьера на территории Богородского городского округа Московской области. 15 июля 2024
Лодка, в которой произошло возгорание в моторном отсеке во время прогулки в акватории Кудиновского карьера на территории Богородского городского округа Московской области. 15 июля 2024
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Трое детей, пострадавших при взрыве на катере в Подмосковье, находятся в стационаре, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация, что во время поездки на катере в районе мотора прогремел взрыв, и детей, сидевших внутри, обдало огнем, у некоторых из них вспыхнули волосы. Всего пострадали четверо - женщина и трое школьников.
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"Трое пострадавших детей находятся в стационаре, подведомственном минздраву Московской области, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время их состояние оценивается, как средней степени тяжести", - отметили в пресс-службе.
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