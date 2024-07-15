https://ria.ru/20240715/deti-1959790323.html

Врачи оценили состояние детей, пострадавших при взрыве катера в Подмосковье

Врачи оценили состояние детей, пострадавших при взрыве катера в Подмосковье - РИА Новости, 15.07.2024

Врачи оценили состояние детей, пострадавших при взрыве катера в Подмосковье

Трое детей, пострадавших при взрыве на катере в Подмосковье, находятся в стационаре, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:25

2024-07-15T15:25

2024-07-15T15:28

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Трое детей, пострадавших при взрыве на катере в Подмосковье, находятся в стационаре, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация, что во время поездки на катере в районе мотора прогремел взрыв, и детей, сидевших внутри, обдало огнем, у некоторых из них вспыхнули волосы. Всего пострадали четверо - женщина и трое школьников. "Трое пострадавших детей находятся в стационаре, подведомственном минздраву Московской области, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время их состояние оценивается, как средней степени тяжести", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230920/balashikha-1897443495.html

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье)