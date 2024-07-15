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В Крыму завели уголовное дело после смертельного ДТП с минивэном
В Крыму завели уголовное дело после смертельного ДТП с минивэном - РИА Новости, 15.07.2024
В Крыму завели уголовное дело после смертельного ДТП с минивэном
Уголовное дело возбуждено в отношении водителя минивэна, устроившего смертельное ДТП в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:44
2024-07-15T15:44
2024-07-15T15:44
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя минивэна, устроившего смертельное ДТП в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ. Накануне в районе села Белинское Ленинского района Крыма минивэн выехал за пределы дороги на ее закруглении и опрокинулся в кювет, погиб девятилетний ребенок. В автомобиле кроме водителя находились еще девять человек, в том числе пять несовершеннолетних. "Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Ленинского района. Ей вменяется нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении. Установлено, что женщина за рулем минивэна не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и совершила съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием транспорта. В результате погибла девятилетняя девочка, травмы получила 15-летняя школьница и трое взрослых. Пострадавшие попали в больницу. По данным следствия, в салоне автомобиля находилось две крымские семьи, которые вместе с водителем ехали отдыхать на море.
https://ria.ru/20240715/dtp-1959699838.html
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происшествия, авто, ленинский район, россия, белинский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Ленинский район, Россия, Белинский, Следственный комитет России (СК РФ)
В Крыму завели уголовное дело после смертельного ДТП с минивэном
СК завел уголовное дело против водителя, устроившего смертельное ДТП в Крыму