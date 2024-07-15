Рейтинг@Mail.ru
В Крыму завели уголовное дело после смертельного ДТП с минивэном - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/delo-1959796125.html
В Крыму завели уголовное дело после смертельного ДТП с минивэном
В Крыму завели уголовное дело после смертельного ДТП с минивэном - РИА Новости, 15.07.2024
В Крыму завели уголовное дело после смертельного ДТП с минивэном
Уголовное дело возбуждено в отношении водителя минивэна, устроившего смертельное ДТП в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:44
2024-07-15T15:44
происшествия
авто
ленинский район
россия
белинский
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959794841_0:112:1600:1012_1920x0_80_0_0_36d0ca2ab1b032320853ca2fb09950fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя минивэна, устроившего смертельное ДТП в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ. Накануне в районе села Белинское Ленинского района Крыма минивэн выехал за пределы дороги на ее закруглении и опрокинулся в кювет, погиб девятилетний ребенок. В автомобиле кроме водителя находились еще девять человек, в том числе пять несовершеннолетних. "Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Ленинского района. Ей вменяется нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении. Установлено, что женщина за рулем минивэна не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и совершила съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием транспорта. В результате погибла девятилетняя девочка, травмы получила 15-летняя школьница и трое взрослых. Пострадавшие попали в больницу. По данным следствия, в салоне автомобиля находилось две крымские семьи, которые вместе с водителем ехали отдыхать на море.
https://ria.ru/20240715/dtp-1959699838.html
https://ria.ru/20240714/kuban-1959561427.html
ленинский район
россия
белинский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959794841_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_c152594c004d85892f5dfccc5746fdcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, ленинский район, россия, белинский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Ленинский район, Россия, Белинский, Следственный комитет России (СК РФ)
В Крыму завели уголовное дело после смертельного ДТП с минивэном

СК завел уголовное дело против водителя, устроившего смертельное ДТП в Крыму

© Фото : СК России по Республике Крым и городу СевастополюДТП в Крыму, повлекшее по неосторожности смерть человека
ДТП в Крыму, повлекшее по неосторожности смерть человека - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : СК России по Республике Крым и городу Севастополю
ДТП в Крыму, повлекшее по неосторожности смерть человека
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя минивэна, устроившего смертельное ДТП в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ.
Накануне в районе села Белинское Ленинского района Крыма минивэн выехал за пределы дороги на ее закруглении и опрокинулся в кювет, погиб девятилетний ребенок. В автомобиле кроме водителя находились еще девять человек, в том числе пять несовершеннолетних.
ДТП в Сызранском районе Самарской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Число погибших в ДТП под Самарой увеличилось до трех
Вчера, 09:58
«
"Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Ленинского района. Ей вменяется нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
Установлено, что женщина за рулем минивэна не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и совершила съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием транспорта. В результате погибла девятилетняя девочка, травмы получила 15-летняя школьница и трое взрослых. Пострадавшие попали в больницу.
По данным следствия, в салоне автомобиля находилось две крымские семьи, которые вместе с водителем ехали отдыхать на море.
На месте ДТП в Щербиновском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
На Кубани три человека погибли в ДТП с "Камазом" и иномаркой
14 июля, 12:45
 
ПроисшествияАвтоЛенинский районРоссияБелинскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала