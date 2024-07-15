https://ria.ru/20240715/cnn-1959749799.html

СМИ: на митинге Трампа стреляли из трех видов оружия

СМИ: на митинге Трампа стреляли из трех видов оружия - РИА Новости, 15.07.2024

СМИ: на митинге Трампа стреляли из трех видов оружия

Результаты аудиоэкспертизы показали, что на митинге Дональда Трампа стреляли из трех видов оружия, сообщает CNN. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T13:17

2024-07-15T13:17

2024-07-15T14:42

в мире

пенсильвания

денвер

дональд трамп

сша

фбр

покушение на дональда трампа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959539811_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_62248581bcd5c647c7a7f5e7e3d45580.jpg

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Результаты аудиоэкспертизы показали, что на митинге Дональда Трампа стреляли из трех видов оружия, сообщает CNN."Согласно аудиоанализу директора Национального центра медиакриминалистики при Университете Колорадо в Денвере Каталины Григорас и старшего научного сотрудника того же учреждения Коула Уайткоттона, первые три выстрела относятся к предполагаемому оружию A, следующие пять — к предполагаемому оружию B, а последний "акустический импульс" был произведен возможным оружием C", — говорится в материале.Журналисты напомнили, что в воскресенье ФБР заявило о том, что стрелок действовал в одиночку. Они также указали, что аудиоэкспертиза подтвердила расстояние стрелка от трибуны Трампа в момент открытия огня: он находился на расстоянии 110-120 метров.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240715/cnn-1959694467.html

https://ria.ru/20240715/tramp-1959712223.html

пенсильвания

денвер

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пенсильвания, денвер, дональд трамп, сша, фбр, покушение на дональда трампа