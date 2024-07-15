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СМИ: на митинге Трампа стреляли из трех видов оружия - РИА Новости, 15.07.2024
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13:17 15.07.2024 (обновлено: 14:42 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/cnn-1959749799.html
СМИ: на митинге Трампа стреляли из трех видов оружия
СМИ: на митинге Трампа стреляли из трех видов оружия - РИА Новости, 15.07.2024
СМИ: на митинге Трампа стреляли из трех видов оружия
Результаты аудиоэкспертизы показали, что на митинге Дональда Трампа стреляли из трех видов оружия, сообщает CNN. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:17
2024-07-15T14:42
в мире
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сша
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покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Результаты аудиоэкспертизы показали, что на митинге Дональда Трампа стреляли из трех видов оружия, сообщает CNN.&quot;Согласно аудиоанализу директора Национального центра медиакриминалистики при Университете Колорадо в Денвере Каталины Григорас и старшего научного сотрудника того же учреждения Коула Уайткоттона, первые три выстрела относятся к предполагаемому оружию A, следующие пять — к предполагаемому оружию B, а последний &quot;акустический импульс&quot; был произведен возможным оружием C&quot;, — говорится в материале.Журналисты напомнили, что в воскресенье ФБР заявило о том, что стрелок действовал в одиночку. Они также указали, что аудиоэкспертиза подтвердила расстояние стрелка от трибуны Трампа в момент открытия огня: он находился на расстоянии 110-120 метров.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240715/cnn-1959694467.html
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в мире, пенсильвания, денвер, дональд трамп, сша, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, Пенсильвания, Денвер, Дональд Трамп, США, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
СМИ: на митинге Трампа стреляли из трех видов оружия

CNN: аудиоанализ показал, что на митинге Трампа стреляли из трех видов оружия

© AP Photo / Gene J. PuskarКандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Результаты аудиоэкспертизы показали, что на митинге Дональда Трампа стреляли из трех видов оружия, сообщает CNN.
«

"Согласно аудиоанализу директора Национального центра медиакриминалистики при Университете Колорадо в Денвере Каталины Григорас и старшего научного сотрудника того же учреждения Коула Уайткоттона, первые три выстрела относятся к предполагаемому оружию A, следующие пять — к предполагаемому оружию B, а последний "акустический импульс" был произведен возможным оружием C", — говорится в материале.

Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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Журналисты напомнили, что в воскресенье ФБР заявило о том, что стрелок действовал в одиночку. Они также указали, что аудиоэкспертиза подтвердила расстояние стрелка от трибуны Трампа в момент открытия огня: он находился на расстоянии 110-120 метров.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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В миреПенсильванияДенверДональд ТрампСШАФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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