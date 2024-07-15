СМИ раскрыли неожиданные детали покушения на Трампа
CNN: полицейский увидел стрелка на крыше незадолго до покушения на Трампа
© AP Photo / Gene J. PuskarСотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
© AP Photo / Gene J. Puskar
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Полицейский увидел стрелка на крыше незадолго до покушения на Дональда Трампа, сообщает CNN со ссылкой на шерифа округа Батлер Майкла Слупа.
"Во время поисков подозрительного человека сотрудники городской полиции обнаружили, что стрелок находится на крыше, и один из местных офицеров поднял другого, чтобы забраться на край крыши. Стрелок обернулся, увидел полицейского и направил на него оружие. Офицер отпустил край, чтобы укрыться и спасти свою жизнь. Затем стрелок начал огонь с крыши", — говорится в материале.
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По словам Слупа, полицейские округа незадолго до инцидента получили сообщение о подозрительном человеке, но в нем не было указано, что при нем могло быть оружие.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.