https://ria.ru/20240715/cnn-1959661421.html

СМИ: демократы обсуждают смену предвыборной тактики в отношении Трампа

СМИ: демократы обсуждают смену предвыборной тактики в отношении Трампа - РИА Новости, 15.07.2024

СМИ: демократы обсуждают смену предвыборной тактики в отношении Трампа

Штаб Байдена и демократы обсуждают смену предвыборной тактики президента США Джо Байдена в отношении его соперника и экс-главы Белого дома Дональда Трампа после РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T00:04

2024-07-15T00:04

2024-07-15T02:13

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пенсильвания

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Штаб Байдена и демократы обсуждают смену предвыборной тактики президента США Джо Байдена в отношении его соперника и экс-главы Белого дома Дональда Трампа после того, как тот пережил неудавшееся покушение, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Штаб Байдена и демократы из всей партии в воскресенье изо всех сил старались определить, как скорректировать свои планы... В настоящее время ведутся дискуссии о том, как выверять уколы и критику в адрес Трампа, чтобы сосредоточиться на политических разногласиях, а не на личных нападках. Планы по реагированию на съезд республиканцев, которые разрабатывались в течение нескольких недель, сейчас пересматриваются и, вероятно, корректируются", - говорится на сайте телеканала. По словам высокопоставленного демократа, в партии сомневаются даже в том, могут ли они теперь вообще словесно нападать на Трампа на этой неделе после случившегося. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа. Выборы президента США пройдут 5 ноября. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший до него американским президентом республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для выдвижения от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20240714/bajden-1959649135.html

https://ria.ru/20240714/bayden-1959642621.html

сша

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сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр, в мире