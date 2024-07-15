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"Зеленые" предложили создать экофракцию в будущем парламенте БРИКС - РИА Новости, 15.07.2024
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16:16 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/briks-1959806987.html
"Зеленые" предложили создать экофракцию в будущем парламенте БРИКС
"Зеленые" предложили создать экофракцию в будущем парламенте БРИКС - РИА Новости, 15.07.2024
"Зеленые" предложили создать экофракцию в будущем парламенте БРИКС
Российская партия "Зеленые" предложила экологическим партиям стран БРИКС создать экологическую фракцию в будущем парламенте, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:16
2024-07-15T16:16
россия
владимир путин
брикс
в мире
экологическая партия "зеленые"
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российская партия "Зеленые" предложила экологическим партиям стран БРИКС создать экологическую фракцию в будущем парламенте, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. Ранее Президент РФ Владимир Путин допустил в будущем создание парламента БРИКС. "Российская партия "Зеленые" предложила экологическим партиям стран БРИКС создать единое политическое объединение. В будущем на основе такого союза может быть сформирована зеленая фракция в парламенте БРИКС, если он будет создан", - говорится в сообщении. Председатель партии Андрей Нагибин считает, что вопросы экологии в последние годы стали насущными для всего мира, и, опираясь на уникальный опыт каждой из стран-участниц, сообща можно выработать действенные решения в области защиты окружающей среды. "Создаваемый экспертно-консультативный совет экологических, зеленых движений и партий стран БРИКС может, на наш взгляд, направить свои усилия на инициирование применения общих подходов стран БРИКС к развитию зеленой экономики, например, на создание в перспективе условий для взаимного признания национальных систем экологического регулирования", - говорится в письме, которое "Зеленые" направили лидерам экологических партий и движений стран БРИКС.
https://ria.ru/20240711/putin-1958988249.html
https://ria.ru/20240711/putin-1958993433.html
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россия, владимир путин, брикс, в мире, экологическая партия "зеленые"
Россия, Владимир Путин, БРИКС, В мире, Экологическая партия "Зеленые"
"Зеленые" предложили создать экофракцию в будущем парламенте БРИКС

Партия "Зеленые" предложила создать экофракцию в будущем парламенте БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаги стран-участниц БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российская партия "Зеленые" предложила экологическим партиям стран БРИКС создать экологическую фракцию в будущем парламенте, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
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"Российская партия "Зеленые" предложила экологическим партиям стран БРИКС создать единое политическое объединение. В будущем на основе такого союза может быть сформирована зеленая фракция в парламенте БРИКС, если он будет создан", - говорится в сообщении.
Председатель партии Андрей Нагибин считает, что вопросы экологии в последние годы стали насущными для всего мира, и, опираясь на уникальный опыт каждой из стран-участниц, сообща можно выработать действенные решения в области защиты окружающей среды.
"Создаваемый экспертно-консультативный совет экологических, зеленых движений и партий стран БРИКС может, на наш взгляд, направить свои усилия на инициирование применения общих подходов стран БРИКС к развитию зеленой экономики, например, на создание в перспективе условий для взаимного признания национальных систем экологического регулирования", - говорится в письме, которое "Зеленые" направили лидерам экологических партий и движений стран БРИКС.
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РоссияВладимир ПутинБРИКСВ миреЭкологическая партия "Зеленые"
 
 
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