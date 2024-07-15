https://ria.ru/20240715/briks-1959806987.html
"Зеленые" предложили создать экофракцию в будущем парламенте БРИКС
"Зеленые" предложили создать экофракцию в будущем парламенте БРИКС - РИА Новости, 15.07.2024
"Зеленые" предложили создать экофракцию в будущем парламенте БРИКС
Российская партия "Зеленые" предложила экологическим партиям стран БРИКС создать экологическую фракцию в будущем парламенте, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:16
2024-07-15T16:16
2024-07-15T16:16
россия
владимир путин
брикс
в мире
экологическая партия "зеленые"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891920262_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_2ef9df4895d3eac2c6b41ed2e380f6c7.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российская партия "Зеленые" предложила экологическим партиям стран БРИКС создать экологическую фракцию в будущем парламенте, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. Ранее Президент РФ Владимир Путин допустил в будущем создание парламента БРИКС. "Российская партия "Зеленые" предложила экологическим партиям стран БРИКС создать единое политическое объединение. В будущем на основе такого союза может быть сформирована зеленая фракция в парламенте БРИКС, если он будет создан", - говорится в сообщении. Председатель партии Андрей Нагибин считает, что вопросы экологии в последние годы стали насущными для всего мира, и, опираясь на уникальный опыт каждой из стран-участниц, сообща можно выработать действенные решения в области защиты окружающей среды. "Создаваемый экспертно-консультативный совет экологических, зеленых движений и партий стран БРИКС может, на наш взгляд, направить свои усилия на инициирование применения общих подходов стран БРИКС к развитию зеленой экономики, например, на создание в перспективе условий для взаимного признания национальных систем экологического регулирования", - говорится в письме, которое "Зеленые" направили лидерам экологических партий и движений стран БРИКС.
https://ria.ru/20240711/putin-1958988249.html
https://ria.ru/20240711/putin-1958993433.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891920262_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_95bfad54b916e8d8138c2f084933d446.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, брикс, в мире, экологическая партия "зеленые"
Россия, Владимир Путин, БРИКС, В мире, Экологическая партия "Зеленые"
"Зеленые" предложили создать экофракцию в будущем парламенте БРИКС
Партия "Зеленые" предложила создать экофракцию в будущем парламенте БРИКС
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российская партия "Зеленые" предложила экологическим партиям стран БРИКС создать экологическую фракцию в будущем парламенте, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
Ранее Президент РФ Владимир Путин
допустил в будущем создание парламента БРИКС.
"Российская партия "Зеленые" предложила экологическим партиям стран БРИКС создать единое политическое объединение. В будущем на основе такого союза может быть сформирована зеленая фракция в парламенте БРИКС, если он будет создан", - говорится в сообщении.
Председатель партии Андрей Нагибин считает, что вопросы экологии в последние годы стали насущными для всего мира, и, опираясь на уникальный опыт каждой из стран-участниц, сообща можно выработать действенные решения в области защиты окружающей среды.
"Создаваемый экспертно-консультативный совет экологических, зеленых движений и партий стран БРИКС может, на наш взгляд, направить свои усилия на инициирование применения общих подходов стран БРИКС к развитию зеленой экономики, например, на создание в перспективе условий для взаимного признания национальных систем экологического регулирования", - говорится в письме, которое "Зеленые" направили лидерам экологических партий и движений стран БРИКС.