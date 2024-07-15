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СМИ: в США боятся, что Россия научит Китай бороться с американским оружием - РИА Новости, 15.07.2024
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23:08 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/bespokoystvo-1959897572.html
СМИ: в США боятся, что Россия научит Китай бороться с американским оружием
СМИ: в США боятся, что Россия научит Китай бороться с американским оружием - РИА Новости, 15.07.2024
СМИ: в США боятся, что Россия научит Китай бороться с американским оружием
Американские конгрессмены направили письмо советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану, где потребовали раскрыть сведения о том, передавала ли... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T23:08
2024-07-15T23:08
в мире
россия
сша
китай
джейк салливан
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американские конгрессмены направили письмо советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану, где потребовали раскрыть сведения о том, передавала ли Россия Китаю информацию, раскрывающую, как бороться с американским оружием, передает агентство Рейтер. "Двухпартийный комитет Конгресса США в понедельник призвал Белый дом раскрыть подробности того, делилась ли Россия с Китаем информацией о том, как победить американское оружие, используемое на поле боя на Украине", - говорится в публикации со ссылкой на текст письма. В письме, как отмечается, конгрессмены также призвали Салливана исходить из того, что Китай с большой вероятностью адаптируется к противодействию американскому оружию вслед за РФ. Речь идет в том числе и о средствах радиоэлектронной борьбы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240715/kongressmeny-1959895354.html
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в мире, россия, сша, китай, джейк салливан, сергей лавров, нато
В мире, Россия, США, Китай, Джейк Салливан, Сергей Лавров, НАТО
СМИ: в США боятся, что Россия научит Китай бороться с американским оружием

Рейтер: конгресс боится, что Россия научит Китай бороться с американским оружием

© AP Photo / Mariam ZuhaibЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американские конгрессмены направили письмо советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану, где потребовали раскрыть сведения о том, передавала ли Россия Китаю информацию, раскрывающую, как бороться с американским оружием, передает агентство Рейтер.
«
"Двухпартийный комитет Конгресса США в понедельник призвал Белый дом раскрыть подробности того, делилась ли Россия с Китаем информацией о том, как победить американское оружие, используемое на поле боя на Украине", - говорится в публикации со ссылкой на текст письма.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
В Конгрессе забеспокоились из-за адаптации ВС России к западному оружию
Вчера, 22:47
В письме, как отмечается, конгрессмены также призвали Салливана исходить из того, что Китай с большой вероятностью адаптируется к противодействию американскому оружию вслед за РФ. Речь идет в том числе и о средствах радиоэлектронной борьбы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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В миреРоссияСШАКитайДжейк СалливанСергей ЛавровНАТО
 
 
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