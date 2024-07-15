https://ria.ru/20240715/bespokoystvo-1959897572.html

СМИ: в США боятся, что Россия научит Китай бороться с американским оружием

СМИ: в США боятся, что Россия научит Китай бороться с американским оружием - РИА Новости, 15.07.2024

СМИ: в США боятся, что Россия научит Китай бороться с американским оружием

Американские конгрессмены направили письмо советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану, где потребовали раскрыть сведения о том, передавала ли... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T23:08

2024-07-15T23:08

2024-07-15T23:08

в мире

россия

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джейк салливан

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американские конгрессмены направили письмо советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану, где потребовали раскрыть сведения о том, передавала ли Россия Китаю информацию, раскрывающую, как бороться с американским оружием, передает агентство Рейтер. "Двухпартийный комитет Конгресса США в понедельник призвал Белый дом раскрыть подробности того, делилась ли Россия с Китаем информацией о том, как победить американское оружие, используемое на поле боя на Украине", - говорится в публикации со ссылкой на текст письма. В письме, как отмечается, конгрессмены также призвали Салливана исходить из того, что Китай с большой вероятностью адаптируется к противодействию американскому оружию вслед за РФ. Речь идет в том числе и о средствах радиоэлектронной борьбы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240715/kongressmeny-1959895354.html

https://ria.ru/20240712/podarok-1959075319.html

россия

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в мире, россия, сша, китай, джейк салливан, сергей лавров, нато