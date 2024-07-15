https://ria.ru/20240715/bespilotniki-1959691401.html
Над Брянской, Курской и Орловской областями сбили шесть беспилотников
Над Брянской, Курской и Орловской областями сбили шесть беспилотников - РИА Новости, 15.07.2024
Над Брянской, Курской и Орловской областями сбили шесть беспилотников
Российские системы ПВО сбили 6 беспилотников ВСУ в небе над Брянской, Курской и Орловской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T08:57
2024-07-15T08:57
2024-07-15T09:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
безопасность
орловская область
брянская область
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили 6 беспилотников ВСУ в небе над Брянской, Курской и Орловской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Утром 15 июля текущего года пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено шесть БПЛА, из которых один перехвачен - над территорией Орловской, два уничтожены – над территорией Брянской и три уничтожены – над территорией Курской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240715/minoborony-1959683599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, безопасность, орловская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность, Орловская область, Брянская область
Над Брянской, Курской и Орловской областями сбили шесть беспилотников
ПВО сбила шесть БПЛА над Брянской, Курской и Орловской областями