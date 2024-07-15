https://ria.ru/20240715/bespilotniki-1959691401.html

Над Брянской, Курской и Орловской областями сбили шесть беспилотников

Над Брянской, Курской и Орловской областями сбили шесть беспилотников - РИА Новости, 15.07.2024

Над Брянской, Курской и Орловской областями сбили шесть беспилотников

Российские системы ПВО сбили 6 беспилотников ВСУ в небе над Брянской, Курской и Орловской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T08:57

2024-07-15T08:57

2024-07-15T09:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

безопасность

орловская область

брянская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_7114af93f283ff0242d6402525b6c10e.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили 6 беспилотников ВСУ в небе над Брянской, Курской и Орловской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Утром 15 июля текущего года пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено шесть БПЛА, из которых один перехвачен - над территорией Орловской, два уничтожены – над территорией Брянской и три уничтожены – над территорией Курской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240715/minoborony-1959683599.html

курская область

россия

орловская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, безопасность, орловская область, брянская область