https://ria.ru/20240715/bespilotniki-1959685115.html

В Курской области сбили три БПЛА

В Курской области сбили три БПЛА - РИА Новости, 15.07.2024

В Курской области сбили три БПЛА

ПВО сбила три украинских беспилотника самолетного типа в Железногорском районе Курской области в понедельник, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T07:42

2024-07-15T07:42

2024-07-15T07:45

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

происшествия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ПВО сбила три украинских беспилотника самолетного типа в Железногорском районе Курской области в понедельник, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов."Утром в Железногорском районе средствами ПВО сбито три украинских БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников! При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно! Сообщить о находке можно по телефону 112", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240715/bespilotnik-1959684946.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия