https://ria.ru/20240715/bespilotniki-1959685115.html
В Курской области сбили три БПЛА
В Курской области сбили три БПЛА - РИА Новости, 15.07.2024
В Курской области сбили три БПЛА
ПВО сбила три украинских беспилотника самолетного типа в Железногорском районе Курской области в понедельник, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T07:42
2024-07-15T07:42
2024-07-15T07:45
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932588958_0:186:2982:1863_1920x0_80_0_0_9b899980a13ccf3e6d7e59812c8641c3.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ПВО сбила три украинских беспилотника самолетного типа в Железногорском районе Курской области в понедельник, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов."Утром в Железногорском районе средствами ПВО сбито три украинских БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников! При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно! Сообщить о находке можно по телефону 112", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240715/bespilotnik-1959684946.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932588958_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_55e9a4b7b6cbcc15442fb16bcafc09d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
В Курской области сбили три БПЛА
Врио главы Курской области Смирнов: ПВО сбила над регионом три БПЛА ВСУ