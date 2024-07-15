https://ria.ru/20240715/bespilotniki-1959679020.html
В Брянской области сбили пять украинских БПЛА
В Брянской области сбили пять украинских БПЛА - РИА Новости, 15.07.2024
В Брянской области сбили пять украинских БПЛА
Пять украинских беспилотников самолетного типа уничтожены над Севским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T05:38
2024-07-15T05:38
2024-07-15T05:43
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
севский район
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пять украинских беспилотников самолетного типа уничтожены над Севским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал об уничтожении десяти БПЛА над Злынковским, Севским, Погарским, Трубчевским и Брасовским районами Брянской области."Наши защитники продолжают отражать атаки украинских террористов. Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Севским районом силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20240715/bespilotniki-1959677079.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, севский район
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Севский район
В Брянской области сбили пять украинских БПЛА
Губернатор Богомаз: ПВО сбила над Севским районом Брянской области пять БПЛА ВСУ