https://ria.ru/20240715/bespilotniki-1959679020.html

В Брянской области сбили пять украинских БПЛА

В Брянской области сбили пять украинских БПЛА - РИА Новости, 15.07.2024

В Брянской области сбили пять украинских БПЛА

Пять украинских беспилотников самолетного типа уничтожены над Севским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T05:38

2024-07-15T05:38

2024-07-15T05:43

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

севский район

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пять украинских беспилотников самолетного типа уничтожены над Севским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал об уничтожении десяти БПЛА над Злынковским, Севским, Погарским, Трубчевским и Брасовским районами Брянской области."Наши защитники продолжают отражать атаки украинских террористов. Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Севским районом силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20240715/bespilotniki-1959677079.html

брянская область

севский район

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брянская область, александр богомаз, севский район