https://ria.ru/20240715/bespilotnik-1959724607.html
В Орловской области беспилотник упал на территорию нефтебазы
В Орловской области беспилотник упал на территорию нефтебазы - РИА Новости, 15.07.2024
В Орловской области беспилотник упал на территорию нефтебазы
Обезвреженный средствами РЭБ украинский беспилотник упал на территорию нефтебазы в Орловском муниципальном округе, повредив емкость для хранения нефти,... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T11:42
2024-07-15T11:42
2024-07-15T11:51
орловская область
происшествия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Обезвреженный средствами РЭБ украинский беспилотник упал на территорию нефтебазы в Орловском муниципальном округе, повредив емкость для хранения нефти, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.Утром в понедельник в Минобороны РФ информировали, что российские системы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ в небе над Брянской, Курской и Орловской областью, из них один БПЛА перехвачен над территорией Орловской области."Сегодня в 05.11 часов утра в Орловском муниципальном округе средствами РЭБ был обезврежен вражеский беспилотный летательный аппарат. Он упал на территорию объекта топливно-энергетического комплекса ООО Орловская нефтеперерабатывающая компания "Черное золото" в населенном пункте Малая Саханка. В результате взрыва незначительные повреждения получила емкость 1000 кубических метров для хранения нефти, других повреждений инфраструктуры нефтебазы нет. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.По данным властей, к месту падения беспилотника были направлены оперативные службы ГУ МЧС России по Орловской области, управления ФСБ России по региону, УМВД России по Орловской области, Следственного управления России по региону. Уточняется, что об инциденте сообщил первый заместитель губернатора Орловской области Владимир Ивановский на аппаратном совещании в областной администрации.
https://ria.ru/20240715/minoborony-1959683599.html
https://ria.ru/20240714/donetsk-1959622208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, происшествия
Орловская область, Происшествия
В Орловской области беспилотник упал на территорию нефтебазы
В Орловской области обезвреженный РЭБ беспилотник упал на территорию нефтебазы