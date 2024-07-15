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В Орловской области обезвредили беспилотник - РИА Новости, 15.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:24 15.07.2024 (обновлено: 08:25 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/bespilotnik-1959688247.html
В Орловской области обезвредили беспилотник
В Орловской области обезвредили беспилотник - РИА Новости, 15.07.2024
В Орловской области обезвредили беспилотник
Вражеский БПЛА обезврежен утром на территории Орловского муниципального округа средствами РЭБ, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Орловской... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T08:24
2024-07-15T08:25
специальная военная операция на украине
орловская область
безопасность
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вражеский БПЛА обезврежен утром на территории Орловского муниципального округа средствами РЭБ, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram-канале."Сегодня рано утром на территории Орловского муниципального округа средствами РЭБ был обезврежен вражеский БПЛА. Пострадавших и повреждений нет. На месте происшествия работают оперативные службы", - написал он.
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орловская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Безопасность
В Орловской области обезвредили беспилотник

В Орловской области средствами РЭБ обезвредили украинский беспилотник

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в автомобиле комплекса РЭБ
Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вражеский БПЛА обезврежен утром на территории Орловского муниципального округа средствами РЭБ, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram-канале.
"Сегодня рано утром на территории Орловского муниципального округа средствами РЭБ был обезврежен вражеский БПЛА. Пострадавших и повреждений нет. На месте происшествия работают оперативные службы", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьБезопасность
 
 
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