https://ria.ru/20240715/bespilotnik-1959688247.html
В Орловской области обезвредили беспилотник
В Орловской области обезвредили беспилотник - РИА Новости, 15.07.2024
В Орловской области обезвредили беспилотник
Вражеский БПЛА обезврежен утром на территории Орловского муниципального округа средствами РЭБ, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Орловской... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T08:24
2024-07-15T08:24
2024-07-15T08:25
специальная военная операция на украине
орловская область
безопасность
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вражеский БПЛА обезврежен утром на территории Орловского муниципального округа средствами РЭБ, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram-канале."Сегодня рано утром на территории Орловского муниципального округа средствами РЭБ был обезврежен вражеский БПЛА. Пострадавших и повреждений нет. На месте происшествия работают оперативные службы", - написал он.
https://ria.ru/20240715/minoborony-1959683599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Безопасность
В Орловской области обезвредили беспилотник
В Орловской области средствами РЭБ обезвредили украинский беспилотник