https://ria.ru/20240715/bespilotnik-1959688247.html

В Орловской области обезвредили беспилотник

В Орловской области обезвредили беспилотник - РИА Новости, 15.07.2024

В Орловской области обезвредили беспилотник

Вражеский БПЛА обезврежен утром на территории Орловского муниципального округа средствами РЭБ, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Орловской... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T08:24

2024-07-15T08:24

2024-07-15T08:25

специальная военная операция на украине

орловская область

безопасность

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вражеский БПЛА обезврежен утром на территории Орловского муниципального округа средствами РЭБ, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram-канале."Сегодня рано утром на территории Орловского муниципального округа средствами РЭБ был обезврежен вражеский БПЛА. Пострадавших и повреждений нет. На месте происшествия работают оперативные службы", - написал он.

https://ria.ru/20240715/minoborony-1959683599.html

орловская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

орловская область, безопасность