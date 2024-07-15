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Над Брянской областью уничтожили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 15.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:41 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/bespilotnik-1959684946.html
Над Брянской областью уничтожили еще один украинский беспилотник
Над Брянской областью уничтожили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 15.07.2024
Над Брянской областью уничтожили еще один украинский беспилотник
Силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Севским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T07:41
2024-07-15T07:41
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
севский район
россия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Севским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Севским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале. Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
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брянская область
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брянская область, александр богомаз, севский район, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Севский район, Россия
Над Брянской областью уничтожили еще один украинский беспилотник

Губернатор Богомаз: ПВО сбила над Брянской областью еще один БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Севским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Севским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.
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Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазСевский районРоссия
 
 
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