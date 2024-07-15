https://ria.ru/20240715/bespilotnik-1959684946.html

Над Брянской областью уничтожили еще один украинский беспилотник

Над Брянской областью уничтожили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 15.07.2024

Над Брянской областью уничтожили еще один украинский беспилотник

Силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Севским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T07:41

2024-07-15T07:41

2024-07-15T07:41

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

севский район

россия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Севским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Севским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале. Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240715/minoborony-1959683599.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, севский район, россия