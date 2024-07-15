https://ria.ru/20240715/bespilotnik-1959681943.html

Над Брянской областью сбили еще один беспилотник

Над Брянской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 15.07.2024

Над Брянской областью сбили еще один беспилотник

Еще один украинский БПЛА уничтожен силами ПВО над Брянской областью, а именно над Комаричским районом, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T06:44

2024-07-15T06:44

2024-07-15T06:45

специальная военная операция на украине

брянская область

комаричский район

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Еще один украинский БПЛА уничтожен силами ПВО над Брянской областью, а именно над Комаричским районом, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Ранее губернатор сообщал об уничтожении 15 БПЛА над Злынковским, Севским, Погарским, Трубчевским и Брасовским районами Брянской области. "Еще один вражеский БПЛА самолетного типа уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Комаричским районом", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240715/krymskiy_most-1959681278.html

брянская область

комаричский район

россия

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брянская область, комаричский район, россия, александр богомаз