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Над Брянской областью сбили еще один беспилотник
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 15.07.2024
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник
Еще один украинский БПЛА уничтожен силами ПВО над Брянской областью, а именно над Комаричским районом, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T06:44
2024-07-15T06:44
2024-07-15T06:45
специальная военная операция на украине
брянская область
комаричский район
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Еще один украинский БПЛА уничтожен силами ПВО над Брянской областью, а именно над Комаричским районом, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Ранее губернатор сообщал об уничтожении 15 БПЛА над Злынковским, Севским, Погарским, Трубчевским и Брасовским районами Брянской области. "Еще один вражеский БПЛА самолетного типа уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Комаричским районом", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240715/krymskiy_most-1959681278.html
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брянская область, комаричский район, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Комаричский район, Россия, Александр Богомаз
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник
Губернатор Богомаз: ПВО сбила над Брянской областью еще один БПЛА ВСУ