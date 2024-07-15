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Над Брянской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 15.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:44 15.07.2024 (обновлено: 06:45 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/bespilotnik-1959681943.html
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 15.07.2024
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник
Еще один украинский БПЛА уничтожен силами ПВО над Брянской областью, а именно над Комаричским районом, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T06:44
2024-07-15T06:45
специальная военная операция на украине
брянская область
комаричский район
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Еще один украинский БПЛА уничтожен силами ПВО над Брянской областью, а именно над Комаричским районом, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Ранее губернатор сообщал об уничтожении 15 БПЛА над Злынковским, Севским, Погарским, Трубчевским и Брасовским районами Брянской области. "Еще один вражеский БПЛА самолетного типа уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Комаричским районом", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240715/krymskiy_most-1959681278.html
брянская область
комаричский район
россия
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брянская область, комаричский район, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Комаричский район, Россия, Александр Богомаз
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник

Губернатор Богомаз: ПВО сбила над Брянской областью еще один БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Еще один украинский БПЛА уничтожен силами ПВО над Брянской областью, а именно над Комаричским районом, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщал об уничтожении 15 БПЛА над Злынковским, Севским, Погарским, Трубчевским и Брасовским районами Брянской области.
"Еще один вражеский БПЛА самолетного типа уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Комаричским районом", - написал он.
Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьКомаричский районРоссияАлександр Богомаз
 
 
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