https://ria.ru/20240715/bespilotnik-1959676379.html

В районе мыса Фиолент в Севастополе сбили украинский беспилотник

В районе мыса Фиолент в Севастополе сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 15.07.2024

В районе мыса Фиолент в Севастополе сбили украинский беспилотник

ПВО сбила беспилотник в районе мыса Фиолент в Севастополе, обломки упали на территории частного дома, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T04:14

2024-07-15T04:14

2024-07-15T04:19

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

происшествия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ПВО сбила беспилотник в районе мыса Фиолент в Севастополе, обломки упали на территории частного дома, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."В Севастополе отражают атаку БПЛА. По предварительной информации в районе мыса Фиолент военные сбили уже один беспилотник. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксирована информация о падении осколков в районе Фиолента на территории одного частного дома", - написал он.

https://ria.ru/20240715/bogomaz-1959674921.html

севастополь

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2024

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севастополь, михаил развожаев, происшествия