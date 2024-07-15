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В районе мыса Фиолент в Севастополе сбили украинский беспилотник
В районе мыса Фиолент в Севастополе сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 15.07.2024
В районе мыса Фиолент в Севастополе сбили украинский беспилотник
ПВО сбила беспилотник в районе мыса Фиолент в Севастополе, обломки упали на территории частного дома, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T04:14
2024-07-15T04:14
2024-07-15T04:19
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
происшествия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ПВО сбила беспилотник в районе мыса Фиолент в Севастополе, обломки упали на территории частного дома, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."В Севастополе отражают атаку БПЛА. По предварительной информации в районе мыса Фиолент военные сбили уже один беспилотник. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксирована информация о падении осколков в районе Фиолента на территории одного частного дома", - написал он.
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севастополь, михаил развожаев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия
В районе мыса Фиолент в Севастополе сбили украинский беспилотник
Развожаев: в районе мыса Фиолент в Севастополе сбили БПЛА ВСУ