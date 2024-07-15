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В районе мыса Фиолент в Севастополе сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 15.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:14 15.07.2024 (обновлено: 04:19 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/bespilotnik-1959676379.html
В районе мыса Фиолент в Севастополе сбили украинский беспилотник
В районе мыса Фиолент в Севастополе сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 15.07.2024
В районе мыса Фиолент в Севастополе сбили украинский беспилотник
ПВО сбила беспилотник в районе мыса Фиолент в Севастополе, обломки упали на территории частного дома, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T04:14
2024-07-15T04:19
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
происшествия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ПВО сбила беспилотник в районе мыса Фиолент в Севастополе, обломки упали на территории частного дома, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."В Севастополе отражают атаку БПЛА. По предварительной информации в районе мыса Фиолент военные сбили уже один беспилотник. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксирована информация о падении осколков в районе Фиолента на территории одного частного дома", - написал он.
https://ria.ru/20240715/bogomaz-1959674921.html
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севастополь, михаил развожаев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия
В районе мыса Фиолент в Севастополе сбили украинский беспилотник

Развожаев: в районе мыса Фиолент в Севастополе сбили БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф" в Севастополе
Комплекс ПВО С-400 Триумф в Севастополе - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Комплекс ПВО С-400 "Триумф" в Севастополе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ПВО сбила беспилотник в районе мыса Фиолент в Севастополе, обломки упали на территории частного дома, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"В Севастополе отражают атаку БПЛА. По предварительной информации в районе мыса Фиолент военные сбили уже один беспилотник. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксирована информация о падении осколков в районе Фиолента на территории одного частного дома", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевПроисшествия
 
 
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