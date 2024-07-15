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СМИ: Байден допустил вопиющую оговорку в речи про Трампа - РИА Новости, 15.07.2024
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07:31 15.07.2024 (обновлено: 16:23 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/bayden-1959684326.html
СМИ: Байден допустил вопиющую оговорку в речи про Трампа
СМИ: Байден допустил вопиющую оговорку в речи про Трампа - РИА Новости, 15.07.2024
СМИ: Байден допустил вопиющую оговорку в речи про Трампа
Президент Джо Байден допустил "вопиющую оговорку" во время специального обращения к нации на тему покушения на Дональда Трампа, пишет газета The Daily Mail. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T07:31
2024-07-15T16:23
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покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент Джо Байден допустил "вопиющую оговорку" во время специального обращения к нации на тему покушения на Дональда Трампа, пишет газета The Daily Mail.Как отмечает издание, глава Белого дома заявил о недопустимости превращения политики в "поле боя"."Но в своем шестиминутном обращении президент допустил несколько вопиющих оговорок, в том числе назвав урну для голосования "урной для боя" (battle box вместо ballot box. — Прим. ред.), а бывшего президента Дональда Трампа — "бывшим Трампом", — говорится в статье.Байден во время обращения из Овального кабинета заявил, что политическим страстям "пора утихнуть", а насилие не должно становиться нормой в США. Глава государства отметил, что политические страсти в стране по мере приближения к ноябрьским выборам "порядочно накалились".Покушение на кандидата в президенты от республиканцев произошло в субботу на его предвыборном митинге. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам Трампа, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.Нападавший успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, после чего его ликвидировали. Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие. При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.
https://ria.ru/20240715/cnn-1959661421.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, Покушение на Дональда Трампа
СМИ: Байден допустил вопиющую оговорку в речи про Трампа

Daily Mail: Байден несколько раз оговорился в речи о покушении на Трампа

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент Джо Байден допустил "вопиющую оговорку" во время специального обращения к нации на тему покушения на Дональда Трампа, пишет газета The Daily Mail.
Как отмечает издание, глава Белого дома заявил о недопустимости превращения политики в "поле боя".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
СМИ: демократы обсуждают смену предвыборной тактики в отношении Трампа
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"Но в своем шестиминутном обращении президент допустил несколько вопиющих оговорок, в том числе назвав урну для голосования "урной для боя" (battle box вместо ballot box. — Прим. ред.), а бывшего президента Дональда Трампа — "бывшим Трампом", — говорится в статье.
Байден во время обращения из Овального кабинета заявил, что политическим страстям "пора утихнуть", а насилие не должно становиться нормой в США. Глава государства отметил, что политические страсти в стране по мере приближения к ноябрьским выборам "порядочно накалились".
Покушение на кандидата в президенты от республиканцев произошло в субботу на его предвыборном митинге. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам Трампа, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.
Нападавший успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, после чего его ликвидировали. Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие. При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Экс-аналитик ЦРУ заметил подозрительную деталь в покушении на Трампа
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В миреСШАПенсильванияДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024Покушение на Дональда Трампа
 
 
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