https://ria.ru/20240715/bayden-1959681669.html
СМИ: Джилл Байден поговорила по телефону с женой Трампа Меланией
СМИ: Джилл Байден поговорила по телефону с женой Трампа Меланией - РИА Новости, 15.07.2024
СМИ: Джилл Байден поговорила по телефону с женой Трампа Меланией
Первая леди США Джилл Байден поговорила со своей предшественницей - женой экс-президента Дональда Трампа Меланией по телефону, сообщает телеканал NBC News со... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T06:32
2024-07-15T06:32
2024-07-15T12:23
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Первая леди США Джилл Байден поговорила со своей предшественницей - женой экс-президента Дональда Трампа Меланией по телефону, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник."Первая леди Джилл Байден поговорила с бывшей первой леди Меланией Трамп по телефону днем", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на официальное лицо из Белого дома.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240715/yaponiya-1959681478.html
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сша, джилл байден, в мире, дональд трамп, фбр, пенсильвания
США, Джилл Байден, В мире, Дональд Трамп, ФБР, Пенсильвания
СМИ: Джилл Байден поговорила по телефону с женой Трампа Меланией
NBC: первая леди США Джилл Байден поговорила по телефону с женой Трампа Меланией