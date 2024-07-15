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Байден заявил, что политическим страстям в США пора утихнуть
Байден заявил, что политическим страстям в США пора утихнуть - РИА Новости, 15.07.2024
Байден заявил, что политическим страстям в США пора утихнуть
Президент США Джо Байден, комментируя покушение на своего предшественника и оппонента Дональда Трампа, заявил, что политическим страстям "пора утихнуть", а... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T03:24
2024-07-15T03:24
2024-07-15T03:33
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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден, комментируя покушение на своего предшественника и оппонента Дональда Трампа, заявил, что политическим страстям "пора утихнуть", а насилие не должно становиться нормой, ему не место в стране. "В Америке нет места такого рода насилию, да и вообще любому насилию, без исключений. Точка. Мы не можем позволить себе, чтобы насилие становилось нормой", - сказал Байден в ходе специального обращения к нации на тему покушения на Трампа. Глава государства отметил, что политические страсти в Соединенных Штатах по мере приближения к ноябрьским выборам "порядочно накалились". "Пора им остыть. На всех нас лежит ответственность за это. Да, между нами существуют разногласия, и ставки на этих выборах чрезвычайно высоки. Это неизбежно при демократии. Однако политика никогда не должна превращаться в поле боя в буквальном смысле этого слова", - подчеркнул хозяин Белого дома.
https://ria.ru/20240715/bayden-1959674094.html
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Байден заявил, что политическим страстям в США пора утихнуть
Байден на фоне атаки на Трампа заявил, что политическим страстям пора утихнуть