https://ria.ru/20240715/bastrykin-1959880965.html
Бастрыкин поручил возбудить дело после стрельбы в Северной Осетии
Бастрыкин поручил возбудить дело после стрельбы в Северной Осетии - РИА Новости, 15.07.2024
Бастрыкин поручил возбудить дело после стрельбы в Северной Осетии
Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции, после того как... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T20:48
2024-07-15T20:48
2024-07-15T20:48
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции, после того как житель Северной Осетии открыл стрельбу по полицейским, сообщает СК РФ в Telegram-канале. "Глава ведомства поручил руководителю СУ по Республике Северная Осетия-Алания Устову Валерию Ханбиевичу возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 19-летний житель селения Нижний Фиагдон, пытаясь скрыться от полиции в момент задержания, открыл огонь по правоохранителям. На законное требование полицейских прекратить противоправные действия злоумышленник не отреагировал. В ответ те применили табельное оружие, в результате чего злоумышленник был ранен. Сотрудники полиции оказали раненому доврачебную помощь и вызвали бригаду скорой медицинской помощи.
https://ria.ru/20240714/zaderzhanie-1959607716.html
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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил возбудить дело после стрельбы в Северной Осетии
Бастрыкин поручил возбудить дело после стрельбы по полицейским в Северной Осетии