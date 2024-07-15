https://ria.ru/20240715/bajden-1959899345.html

Байден раскритиковал нового кандидата в вице-президенты от республиканцев

Байден раскритиковал нового кандидата в вице-президенты от республиканцев - РИА Новости, 15.07.2024

Байден раскритиковал нового кандидата в вице-президенты от республиканцев

Президент США Джо Байден в понедельник раскритиковал кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнса, заявив, что последний, хоть и много говорит о... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T23:33

2024-07-15T23:33

2024-07-15T23:33

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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник раскритиковал кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнса, заявив, что последний, хоть и много говорит о защите рабочего класса, на самом деле собирается снижать налоги для элиты. Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. "Что касается Джей-Ди Вэнса. Он много говорит о рабочем классе. Но теперь он и Трамп хотят повысить налоги для семей среднего класса, одновременно добиваясь большего снижения налогов для богатых", - написал Байден в соцсети X. Вэнсу – 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года. Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.

https://ria.ru/20240715/bayden-1959684326.html

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в мире, сша, огайо, украина, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024