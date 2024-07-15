https://ria.ru/20240715/bajden-1959899345.html
Байден раскритиковал нового кандидата в вице-президенты от республиканцев
Байден раскритиковал нового кандидата в вице-президенты от республиканцев - РИА Новости, 15.07.2024
Байден раскритиковал нового кандидата в вице-президенты от республиканцев
Президент США Джо Байден в понедельник раскритиковал кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнса, заявив, что последний, хоть и много говорит о... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T23:33
2024-07-15T23:33
2024-07-15T23:33
в мире
сша
огайо
украина
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958450421_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a9f94169c710724fa9782410aca84733.jpg
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник раскритиковал кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнса, заявив, что последний, хоть и много говорит о защите рабочего класса, на самом деле собирается снижать налоги для элиты. Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. "Что касается Джей-Ди Вэнса. Он много говорит о рабочем классе. Но теперь он и Трамп хотят повысить налоги для семей среднего класса, одновременно добиваясь большего снижения налогов для богатых", - написал Байден в соцсети X. Вэнсу – 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года. Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
https://ria.ru/20240715/bayden-1959684326.html
https://ria.ru/20240715/bayden-1959674552.html
сша
огайо
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958450421_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_5176afa535ede0be49012c6d2de5df9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, огайо, украина, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Огайо, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Байден раскритиковал нового кандидата в вице-президенты от республиканцев
Байден раскритиковал кандидата в вице-президенты от республиканцев Вэнса