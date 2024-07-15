https://ria.ru/20240715/bajden-1959891792.html

Опрос: Трамп обходит Байдена в ключевом для победы штате Пенсильвания

Опрос: Трамп обходит Байдена в ключевом для победы штате Пенсильвания - РИА Новости, 15.07.2024

Опрос: Трамп обходит Байдена в ключевом для победы штате Пенсильвания

Действующий президент США Джо Байден может потерять ключевой для своей победы штат Пенсильвания, где его обошел республиканский соперник Дональд Трамп, следует... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T22:13

2024-07-15T22:13

2024-07-15T22:13

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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден может потерять ключевой для своей победы штат Пенсильвания, где его обошел республиканский соперник Дональд Трамп, следует из опроса, проведенного газетой New York Times с исследовательским институтом Siena College poll. Покушение на Трампа на его предвыборном выступлении в субботу произошло именно в Пенсильвании. Однако отмечается, что опрос, опубликованный в понедельник, был проведен до покушения. Трамп набрал 48 процентов голосов опрошенных, в то время как Байден - 45. "Практически по любым расчетам Коллегии выборщиков для Байдена было бы почти невозможно выиграть переизбрание без Пенсильвании", - отмечает газета. К удивлению стратегов из обоих партий, конкуренция обострилась за штат Вирджиния, который в целом не считается колеблющимся, поскольку Байден одержал в нем победу с отрывом в 10 процентных пунктов в 2020. Теперь Трамп отстает от Байдена лишь на 3 процентных пункта, что считается в рамках погрешности. В последний раз республиканец одержал победу в президентских выборах в Вирджинии в 2004 году, когда выиграл Джордж Буш-младший. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.

https://ria.ru/20240715/vitse-prezident-1959891412.html

https://ria.ru/20240715/bayden-1959684326.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, джордж буш (младший), фбр, покушение на дональда трампа