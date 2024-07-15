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Опрос: Трамп обходит Байдена в ключевом для победы штате Пенсильвания - РИА Новости, 15.07.2024
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22:13 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/bajden-1959891792.html
Опрос: Трамп обходит Байдена в ключевом для победы штате Пенсильвания
Опрос: Трамп обходит Байдена в ключевом для победы штате Пенсильвания - РИА Новости, 15.07.2024
Опрос: Трамп обходит Байдена в ключевом для победы штате Пенсильвания
Действующий президент США Джо Байден может потерять ключевой для своей победы штат Пенсильвания, где его обошел республиканский соперник Дональд Трамп, следует... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T22:13
2024-07-15T22:13
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
джо байден
джордж буш (младший)
фбр
покушение на дональда трампа
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден может потерять ключевой для своей победы штат Пенсильвания, где его обошел республиканский соперник Дональд Трамп, следует из опроса, проведенного газетой New York Times с исследовательским институтом Siena College poll. Покушение на Трампа на его предвыборном выступлении в субботу произошло именно в Пенсильвании. Однако отмечается, что опрос, опубликованный в понедельник, был проведен до покушения. Трамп набрал 48 процентов голосов опрошенных, в то время как Байден - 45. "Практически по любым расчетам Коллегии выборщиков для Байдена было бы почти невозможно выиграть переизбрание без Пенсильвании", - отмечает газета. К удивлению стратегов из обоих партий, конкуренция обострилась за штат Вирджиния, который в целом не считается колеблющимся, поскольку Байден одержал в нем победу с отрывом в 10 процентных пунктов в 2020. Теперь Трамп отстает от Байдена лишь на 3 процентных пункта, что считается в рамках погрешности. В последний раз республиканец одержал победу в президентских выборах в Вирджинии в 2004 году, когда выиграл Джордж Буш-младший. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
https://ria.ru/20240715/vitse-prezident-1959891412.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, джордж буш (младший), фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, Джордж Буш (младший), ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Опрос: Трамп обходит Байдена в ключевом для победы штате Пенсильвания

NYT: Байден может потерять ключевой для победы штат Пенсильвания

© AP PhotoДжо Байден и Дональд Трамп
Джо Байден и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo
Джо Байден и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден может потерять ключевой для своей победы штат Пенсильвания, где его обошел республиканский соперник Дональд Трамп, следует из опроса, проведенного газетой New York Times с исследовательским институтом Siena College poll.
Покушение на Трампа на его предвыборном выступлении в субботу произошло именно в Пенсильвании. Однако отмечается, что опрос, опубликованный в понедельник, был проведен до покушения. Трамп набрал 48 процентов голосов опрошенных, в то время как Байден - 45.
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"Практически по любым расчетам Коллегии выборщиков для Байдена было бы почти невозможно выиграть переизбрание без Пенсильвании", - отмечает газета.
К удивлению стратегов из обоих партий, конкуренция обострилась за штат Вирджиния, который в целом не считается колеблющимся, поскольку Байден одержал в нем победу с отрывом в 10 процентных пунктов в 2020. Теперь Трамп отстает от Байдена лишь на 3 процентных пункта, что считается в рамках погрешности.
В последний раз республиканец одержал победу в президентских выборах в Вирджинии в 2004 году, когда выиграл Джордж Буш-младший.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
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В миреСШАПенсильванияДональд ТрампДжо БайденДжордж Буш (младший)ФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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