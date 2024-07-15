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Рязанский губернатор сообщил о закупке 23 автомобилей для сельских больниц
Рязанский губернатор сообщил о закупке 23 автомобилей для сельских больниц - РИА Новости, 15.07.2024
Рязанский губернатор сообщил о закупке 23 автомобилей для сельских больниц
В Рязанской области для 16 сельских больниц закупят 23 автомобиля, продолжив масштабное обновление медицинского транспорта, сообщил губернатор региона Павел... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T17:45
2024-07-15T17:45
2024-07-15T17:45
рязанская область
павел малков
автомобили
скорая помощь
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РЯЗАНЬ, 15 июл - РИА Новости. В Рязанской области для 16 сельских больниц закупят 23 автомобиля, продолжив масштабное обновление медицинского транспорта, сообщил губернатор региона Павел Малков. "Новый транспорт для сельских больниц. До конца года закупим 23 новых легковых автомобиля: 11 полноприводных универсалов и 12 седанов. Машины хорошо подходят для работы в сельской местности, передадим их в 16 медучреждений региона", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. По словам главы Рязанской области, эта закупка станет продолжением "масштабного обновления медицинского транспорта", которое началось в регионе два года назад. Изначально, подчеркнул Павел Малков, приобрести машины планировалось в следующем году, но "благодаря нацпроекту "Здравоохранение" и поддержке федерального центра" новый транспорт будет закуплен уже в этом году.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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павел малков, автомобили, скорая помощь
Рязанская область, Павел Малков, Автомобили, скорая помощь
РЯЗАНЬ, 15 июл - РИА Новости. В Рязанской области для 16 сельских больниц закупят 23 автомобиля, продолжив масштабное обновление медицинского транспорта, сообщил губернатор региона Павел Малков.
"Новый транспорт для сельских больниц. До конца года закупим 23 новых легковых автомобиля: 11 полноприводных универсалов и 12 седанов. Машины хорошо подходят для работы в сельской местности, передадим их в 16 медучреждений региона", - написал Павел Малков
в своем Telegram-канале.
По словам главы Рязанской области, эта закупка станет продолжением "масштабного обновления медицинского транспорта", которое началось в регионе два года назад. Изначально, подчеркнул Павел Малков, приобрести машины планировалось в следующем году, но "благодаря нацпроекту "Здравоохранение" и поддержке федерального центра" новый транспорт будет закуплен уже в этом году.