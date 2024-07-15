https://ria.ru/20240715/aviakompanii-1959793362.html

В Минтрансе разрабатывают новый порядок субсидирования авиакомпаний

В Минтрансе разрабатывают новый порядок субсидирования авиакомпаний - РИА Новости, 15.07.2024

В Минтрансе разрабатывают новый порядок субсидирования авиакомпаний

Рабочая группа в Минтрансе разрабатывает новый порядок и правила программ субсидирования авиакомпаний, ожидается, что работа завершится до конца года, сообщила... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:33

2024-07-15T15:33

2024-07-15T15:45

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

экономика

россия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Рабочая группа в Минтрансе разрабатывает новый порядок и правила программ субсидирования авиакомпаний, ожидается, что работа завершится до конца года, сообщила замглавы Росавиации Наталья Андрианова в рамках совещания "О мерах по повышению доступности воздушных перевозок" в Совете Федерации."В настоящее время в Минтрансе создана рабочая группа межведомственная, которая разрабатывает новый порядок и правила программ субсидирования. Мы надеемся завершить эту работу до конца года. В следующем году в основании запроса авиакомпаний, авиационного сообщества, как-то переработать правила и сделать их более привязанными к рынку, к текущей ситуации и потребностям", - сказала она.

https://ria.ru/20240328/putin-1936473418.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика, россия