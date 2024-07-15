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В Минтрансе разрабатывают новый порядок субсидирования авиакомпаний - РИА Новости, 15.07.2024
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15:33 15.07.2024 (обновлено: 15:45 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/aviakompanii-1959793362.html
В Минтрансе разрабатывают новый порядок субсидирования авиакомпаний
В Минтрансе разрабатывают новый порядок субсидирования авиакомпаний - РИА Новости, 15.07.2024
В Минтрансе разрабатывают новый порядок субсидирования авиакомпаний
Рабочая группа в Минтрансе разрабатывает новый порядок и правила программ субсидирования авиакомпаний, ожидается, что работа завершится до конца года, сообщила... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:33
2024-07-15T15:45
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
экономика
россия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Рабочая группа в Минтрансе разрабатывает новый порядок и правила программ субсидирования авиакомпаний, ожидается, что работа завершится до конца года, сообщила замглавы Росавиации Наталья Андрианова в рамках совещания "О мерах по повышению доступности воздушных перевозок" в Совете Федерации."В настоящее время в Минтрансе создана рабочая группа межведомственная, которая разрабатывает новый порядок и правила программ субсидирования. Мы надеемся завершить эту работу до конца года. В следующем году в основании запроса авиакомпаний, авиационного сообщества, как-то переработать правила и сделать их более привязанными к рынку, к текущей ситуации и потребностям", - сказала она.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика, россия
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Экономика, Россия
В Минтрансе разрабатывают новый порядок субсидирования авиакомпаний

Рабочая группа Минтранса разрабатывает новый порядок субсидирования авиакомпаний

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Рабочая группа в Минтрансе разрабатывает новый порядок и правила программ субсидирования авиакомпаний, ожидается, что работа завершится до конца года, сообщила замглавы Росавиации Наталья Андрианова в рамках совещания "О мерах по повышению доступности воздушных перевозок" в Совете Федерации.
"В настоящее время в Минтрансе создана рабочая группа межведомственная, которая разрабатывает новый порядок и правила программ субсидирования. Мы надеемся завершить эту работу до конца года. В следующем году в основании запроса авиакомпаний, авиационного сообщества, как-то переработать правила и сделать их более привязанными к рынку, к текущей ситуации и потребностям", - сказала она.
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