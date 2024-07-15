https://ria.ru/20240715/armeniya-1959801223.html
Кандидат на пост посла Армении заявил, что намерен сгладить острые углы
Кандидат на пост посла Армении заявил, что намерен сгладить острые углы - РИА Новости, 15.07.2024
Кандидат на пост посла Армении заявил, что намерен сгладить острые углы
Кандидат на пост посла Армении в РФ, депутат армянского парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Гурген Арсенян заявил, что надеется изменить... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:01
2024-07-15T16:01
2024-07-15T16:05
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ЕРЕВАН, 15 июл - РИА Новости. Кандидат на пост посла Армении в РФ, депутат армянского парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Гурген Арсенян заявил, что надеется изменить алгоритм отношений двух стран. Спикер армянского парламента Ален Симонян сообщил журналистам 5 июля, что Ереван планирует сменить посла в Москве. По его словам, кандидатура уже представлена, ожидается назначение главы дипмиссии. По данным армянских СМИ, Арсенян будет официально назначен послом в Москве в сентябре. "Надеюсь сгладить острые углы в отношениях между двумя странами и изменить алгоритм отношений, риторики", - сказал Арсенян онлайн-изданию "Пастинфо". Он добавил, что свой отпуск после завершения очередной сессии парламента использует для ознакомления с материалами в связи с переходом на новую работу. Действующий посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был назначен на этот пост в января 2022 года.
https://ria.ru/20240713/odkb-1959382057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, армения, россия, москва, вагаршак арутюнян
В мире, Армения, Россия, Москва, Вагаршак Арутюнян
Кандидат на пост посла Армении заявил, что намерен сгладить острые углы
Кандидат на пост посла Армении в России надеется изменить алгоритм отношений