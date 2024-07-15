https://ria.ru/20240715/armeniya-1959801223.html

Кандидат на пост посла Армении заявил, что намерен сгладить острые углы

Кандидат на пост посла Армении заявил, что намерен сгладить острые углы - РИА Новости, 15.07.2024

Кандидат на пост посла Армении заявил, что намерен сгладить острые углы

Кандидат на пост посла Армении в РФ, депутат армянского парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Гурген Арсенян заявил, что надеется изменить... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:01

2024-07-15T16:01

2024-07-15T16:05

в мире

армения

россия

москва

вагаршак арутюнян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929154934_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_6c37daa41e7abdf9bd0b88dd05c03d50.jpg

ЕРЕВАН, 15 июл - РИА Новости. Кандидат на пост посла Армении в РФ, депутат армянского парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Гурген Арсенян заявил, что надеется изменить алгоритм отношений двух стран. Спикер армянского парламента Ален Симонян сообщил журналистам 5 июля, что Ереван планирует сменить посла в Москве. По его словам, кандидатура уже представлена, ожидается назначение главы дипмиссии. По данным армянских СМИ, Арсенян будет официально назначен послом в Москве в сентябре. "Надеюсь сгладить острые углы в отношениях между двумя странами и изменить алгоритм отношений, риторики", - сказал Арсенян онлайн-изданию "Пастинфо". Он добавил, что свой отпуск после завершения очередной сессии парламента использует для ознакомления с материалами в связи с переходом на новую работу. Действующий посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был назначен на этот пост в января 2022 года.

https://ria.ru/20240713/odkb-1959382057.html

https://ria.ru/20240705/mid-1957628937.html

армения

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, россия, москва, вагаршак арутюнян