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Кандидат на пост посла Армении заявил, что намерен сгладить острые углы - РИА Новости, 15.07.2024
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16:01 15.07.2024 (обновлено: 16:05 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/armeniya-1959801223.html
Кандидат на пост посла Армении заявил, что намерен сгладить острые углы
Кандидат на пост посла Армении заявил, что намерен сгладить острые углы - РИА Новости, 15.07.2024
Кандидат на пост посла Армении заявил, что намерен сгладить острые углы
Кандидат на пост посла Армении в РФ, депутат армянского парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Гурген Арсенян заявил, что надеется изменить... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:01
2024-07-15T16:05
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ЕРЕВАН, 15 июл - РИА Новости. Кандидат на пост посла Армении в РФ, депутат армянского парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Гурген Арсенян заявил, что надеется изменить алгоритм отношений двух стран. Спикер армянского парламента Ален Симонян сообщил журналистам 5 июля, что Ереван планирует сменить посла в Москве. По его словам, кандидатура уже представлена, ожидается назначение главы дипмиссии. По данным армянских СМИ, Арсенян будет официально назначен послом в Москве в сентябре. "Надеюсь сгладить острые углы в отношениях между двумя странами и изменить алгоритм отношений, риторики", - сказал Арсенян онлайн-изданию "Пастинфо". Он добавил, что свой отпуск после завершения очередной сессии парламента использует для ознакомления с материалами в связи с переходом на новую работу. Действующий посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был назначен на этот пост в января 2022 года.
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в мире, армения, россия, москва, вагаршак арутюнян
В мире, Армения, Россия, Москва, Вагаршак Арутюнян
Кандидат на пост посла Армении заявил, что намерен сгладить острые углы

Кандидат на пост посла Армении в России надеется изменить алгоритм отношений

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Вид на Ереван. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 15 июл - РИА Новости. Кандидат на пост посла Армении в РФ, депутат армянского парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Гурген Арсенян заявил, что надеется изменить алгоритм отношений двух стран.
Спикер армянского парламента Ален Симонян сообщил журналистам 5 июля, что Ереван планирует сменить посла в Москве. По его словам, кандидатура уже представлена, ожидается назначение главы дипмиссии. По данным армянских СМИ, Арсенян будет официально назначен послом в Москве в сентябре.
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13 июля, 07:33
"Надеюсь сгладить острые углы в отношениях между двумя странами и изменить алгоритм отношений, риторики", - сказал Арсенян онлайн-изданию "Пастинфо".
Он добавил, что свой отпуск после завершения очередной сессии парламента использует для ознакомления с материалами в связи с переходом на новую работу.
Действующий посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был назначен на этот пост в января 2022 года.
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МИД отреагировал на планы Еревана сменить посла в Москве
5 июля, 12:54
 
В миреАрменияРоссияМоскваВагаршак Арутюнян
 
 
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