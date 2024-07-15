https://ria.ru/20240715/arkhipelag-1959854431.html

На "Архипелаге" обсудили изменения форума "Сильные идеи для нового времени"

На "Архипелаге" обсудили изменения форума "Сильные идеи для нового времени" - РИА Новости, 15.07.2024

На "Архипелаге" обсудили изменения форума "Сильные идеи для нового времени"

Свыше 60 концептуальных предложений сформировали по трансформации форума "Сильные идеи для нового времени" в рамках проектно-образовательного интенсива... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T18:55

2024-07-15T18:55

2024-07-15T19:07

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

технологии

республика башкортостан

сахалинская область

россия

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Свыше 60 концептуальных предложений сформировали по трансформации форума "Сильные идеи для нового времени" в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024" в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ). Участники субтрека предложили ввести гибкую систему оценки идей, учитывать уровень их проработки и перераспределять перспективные инициативы на сильные команды, если авторы не заинтересованы в их продвижении и реализации, а также разработать кодекс эксперта. В мероприятии приняло участие 50 человек из 13 регионов России: Москвы, Белгородской, Иркутской, Новосибирской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Ульяновской, Тюменской, Калининградской областей, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан и Республики Крым. Это авторы идей, вошедших в топ-100 и топ-1000 форума, лидеры проектов, находящихся на поддержке АСИ, члены экспертного совета Агентства, эксперты крауд-платформы, а также представители институтов развития, госкорпораций, научного сообщества, региональных органов власти и бизнеса. В рамках работы в группах участники сформировали предложения, как трансформировать форум "Сильные идеи для нового времени", чтобы идеи, поступающие от граждан, позволили в более сжатые сроки решить задачи, обозначенные президентом России в национальных целях развития. "Мы впервые с 2020 года очно в расширенном составе: с лидерами, экспертами, представителями региональных органов власти, институтов развития, партнерами собрались, чтобы обсудить форум "Сильные идеи для нового времени", спроектировать новые подходы к оценке и отбору идей, работе крауд-платформы. Наша задача – сделать пятый юбилейный форум еще качественнее как по организации, так и по содержанию", - сказал заместитель операционного директора Агентства стратегических инициатив Андрей Пысин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что трехдневная проектировочная сессия прошла максимально продуктивно. В общей сложности было собрано свыше 60 различных концептуальных предложений. Среди них, например, использование искусственного интеллекта при первичной модерации и оценке идей, расширение критериев их оценки, обязательное проведение региональных проектировочных сессий. Пысин добавил, что это будет проанализировано, обобщено и основным результатом данной работы станет концепция проведения форума, который пройдет в 2025 году. Среди предложений по проведению форума "Сильные идеи для нового времени – 2025" стало выстраивание отбора идей по принципу отраслевого краудсорсинга. Чтобы за каждым направлением был закреплен заказчик, гарантирующий финансовую и административную поддержку реализации идей. Заказчиком может выступать как корпорация, бизнес, так и органы власти. В части работы крауд-платформы поступили предложения по повышению качества работы технической поддержки, повышению прозрачности экспертной оценки и расширению доступа к платформе со стороны региональных и муниципальных органов власти, в том числе для проведения мероприятий. Пысин также отметил опыт Республики Башкортостан, которая стала лидером по количеству инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени" в 2024 году. Из 3 705 заявок 51 идея попала в топ-1000, пять – в топ-100 и один в топ-10. Кроме того, в республике создан организационный комитет по подготовке и участию в форуме, проводятся стратегические сессии с авторами идей и экспертами, а также региональный форум общественных инициатив "Сильные идеи для страны". Его победителям вручают сертификат на 500 тысяч рублей. В рамках проектировочной сессии представители АСИ предложили Башкирии разместить свою практику по генерации и поддержке идей на платформе "Смартека". Опыт Республики Башкортостан в рамках проектировки также был использован для формирования проекта стратегии развития форума в Сахалинской области. На острове предложили проводить региональный этап "Сильных идей для нового времени", определять собственный топ идей и поддерживать наиболее перспективные из них. "Я участвовал в открытии сессии и спустя три дня вижу, что работа и обсуждения на вашей площадке прошли плодотворно. Со стороны правительства Сахалинской области выражаем благодарность АСИ за то, что на Сахалине фактически проектируется форум "Сильные идеи для нового времени". Замечательно, что у сахалинцев есть возможность включиться в этот процесс", - сказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков. Он отметил, что на форуме прозвучала хорошая мысль о том, что идеи, выдвинутые на сессии, необходимо регулярно обсуждать на региональном уровне. Аленьков предложил организовать этот процесс в "Точках кипения" на базе университета "Сахалинтех".

https://ria.ru/20240220/putin-1928547588.html

https://ria.ru/20240711/idei-1959064379.html

https://ria.ru/20240711/uglerody-1959063635.html

республика башкортостан

сахалинская область

россия

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Алёна Пава

технологии, республика башкортостан, сахалинская область, россия, агентство стратегических инициатив (аси)