https://ria.ru/20240715/arest-1959874127.html

Защита ректора БФУ обжаловала его арест

Защита ректора БФУ обжаловала его арест - РИА Новости, 15.07.2024

Защита ректора БФУ обжаловала его арест

Решение об аресте ректора Балтийского федерального университета (БФУ) Александра Федорова обжаловано, сообщила РИА Новости адвокат Федорова Анастасия Резникова. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T20:12

2024-07-15T20:12

2024-07-15T20:12

происшествия

калининград

россия

александр федоров (следственный комитет)

балтийский федеральный университет

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЛИНИНГРАД, 15 июл — РИА Новости. Решение об аресте ректора Балтийского федерального университета (БФУ) Александра Федорова обжаловано, сообщила РИА Новости адвокат Федорова Анастасия Резникова. "Мы сегодня подали апелляцию на решение суда об аресте Федорова", - сказала Резникова. Ленинградский районный суд Калининграда 10 июля арестовал ректора БФУ Александра Федорова и его зама Мялкину, подозреваемых в присвоении свыше 18 миллионов рублей. Ранее, в областном суде РИА Новости сообщили, что апелляционную жалобу на решение суда в виде ареста подал защитник Елены Мялкиной. Дата рассмотрения пока не назначена. Срок апелляций заканчивается в ночь с 15 на 16 июля. Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Федоров и Мялкина подозреваются в том, что с февраля 2022 по июнь 2024 года они присвоили свыше 18 миллионов рублей. По версии следствия, Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, проректор собирала эти деньги и передавала руководителю, заявили в прокуратуре. Как полагает следствие, нескольким сотрудникам каждый месяц выписывались премии от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, деньги затем через Мялкину передавались Федорову, уточняло региональное управление СК.

https://ria.ru/20240715/navalnaya-1959744853.html

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происшествия, калининград, россия, александр федоров (следственный комитет), балтийский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф)