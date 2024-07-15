https://ria.ru/20240715/arest-1959849660.html
Украинского депутата арестовали по делу о переправке уклонистов за границу
Украинского депутата арестовали по делу о переправке уклонистов за границу - РИА Новости, 15.07.2024
Украинского депутата арестовали по делу о переправке уклонистов за границу
Суд на Украине арестовал депутата Береговского горсовета Закарпатской области, подозреваемого в незаконной переправке через границу военнообязанных, сообщили в... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T18:37
2024-07-15T18:37
2024-07-15T18:37
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закарпатская область
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Суд на Украине арестовал депутата Береговского горсовета Закарпатской области, подозреваемого в незаконной переправке через границу военнообязанных, сообщили в областной прокуратуре. Накануне украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что депутата Береговского горсовета от фракции "Европейская солидарность" Виктора Саенкова задержали по подозрению в переправке за границу уклониста за 14 тысяч долларов. "На организации незаконной переправки мужчин через границу разоблачен и задержан депутат Береговского городского совета… Подозреваемый наладил схему незаконного пересечения госграницы гражданами призывного возраста", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Закарпатской областной прокуратуры. По информации ведомства, за свои услуги депутат брал семь тысяч долларов. Задержали его при передаче 14 тысяч долларов за переправку через границу двух уклонистов. "Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внести 908 тысяч гривен (более 22 тысяч долларов – ред.) залога. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к указанной схеме", - добавили в прокуратуре, не называя при этом имя депутата.
https://ria.ru/20240516/ukraine-1946122816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, закарпатская область, европейская солидарность
В мире, Украина, Закарпатская область, Европейская солидарность
Украинского депутата арестовали по делу о переправке уклонистов за границу
В Закарпатье арестовали подозреваемого в переправке уклонистов за рубеж депутата
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Суд на Украине арестовал депутата Береговского горсовета Закарпатской области, подозреваемого в незаконной переправке через границу военнообязанных, сообщили
в областной прокуратуре.
Накануне украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что депутата Береговского горсовета от фракции "Европейская солидарность
" Виктора Саенкова задержали по подозрению в переправке за границу уклониста за 14 тысяч долларов.
"На организации незаконной переправки мужчин через границу разоблачен и задержан депутат Береговского городского совета… Подозреваемый наладил схему незаконного пересечения госграницы гражданами призывного возраста", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Закарпатской областной прокуратуры.
По информации ведомства, за свои услуги депутат брал семь тысяч долларов. Задержали его при передаче 14 тысяч долларов за переправку через границу двух уклонистов.
"Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внести 908 тысяч гривен (более 22 тысяч долларов – ред.) залога. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к указанной схеме", - добавили в прокуратуре, не называя при этом имя депутата.