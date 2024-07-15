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В Жуковском арестовали мужчину, убившего оппонента арматурой - РИА Новости, 15.07.2024
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18:34 15.07.2024 (обновлено: 18:53 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/arest-1959849024.html
В Жуковском арестовали мужчину, убившего оппонента арматурой
В Жуковском арестовали мужчину, убившего оппонента арматурой - РИА Новости, 15.07.2024
В Жуковском арестовали мужчину, убившего оппонента арматурой
Мужчина, который в ходе потасовки убил арматурой оппонента в подмосковном Жуковском, заключен под стражу, сообщает прокуратура Московской области в... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T18:34
2024-07-15T18:53
происшествия
жуковский
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мужчина, который в ходе потасовки убил арматурой оппонента в подмосковном Жуковском, заключен под стражу, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале. "С учетом позиции прокуратуры городе Жуковского суд избрал 21-летнему обвиняемому в убийстве местного жителя в ходе дорожного конфликта меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 сентября 2024 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина частично признал себя виновным и от дачи показаний отказался.В воскресенье правоохранители задержали мужчину в подмосковном Жуковском, который в ночь с 13 на 14 июля убил арматурой оппонента. Возбуждено уголовное дело уголовное дело. В подмосковном СК уточнили, что следователями и криминалистами проведен осмотр, изъяты перцовый баллончик и металлическая труба, подозреваемый задержан.
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жуковский
московская область (подмосковье)
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происшествия, жуковский, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жуковский, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Жуковском арестовали мужчину, убившего оппонента арматурой

В Жуковском арестовали водителя, убившего оппонента арматурой во время потасовки

© Прокуратура Московской области/TelegramОбвиняемый в убийстве местного жителя в ходе дорожного конфликта в зале суда в подмосковном Жуковском. 15 июля 2024
Обвиняемый в убийстве местного жителя в ходе дорожного конфликта в зале суда в подмосковном Жуковском. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Прокуратура Московской области/Telegram
Обвиняемый в убийстве местного жителя в ходе дорожного конфликта в зале суда в подмосковном Жуковском. 15 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мужчина, который в ходе потасовки убил арматурой оппонента в подмосковном Жуковском, заключен под стражу, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале.
«
"С учетом позиции прокуратуры городе Жуковского суд избрал 21-летнему обвиняемому в убийстве местного жителя в ходе дорожного конфликта меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина частично признал себя виновным и от дачи показаний отказался.
В воскресенье правоохранители задержали мужчину в подмосковном Жуковском, который в ночь с 13 на 14 июля убил арматурой оппонента. Возбуждено уголовное дело уголовное дело. В подмосковном СК уточнили, что следователями и криминалистами проведен осмотр, изъяты перцовый баллончик и металлическая труба, подозреваемый задержан.
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ПроисшествияЖуковскийМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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