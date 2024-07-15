https://ria.ru/20240715/arest-1959849024.html
В Жуковском арестовали мужчину, убившего оппонента арматурой
В Жуковском арестовали мужчину, убившего оппонента арматурой - РИА Новости, 15.07.2024
В Жуковском арестовали мужчину, убившего оппонента арматурой
Мужчина, который в ходе потасовки убил арматурой оппонента в подмосковном Жуковском, заключен под стражу, сообщает прокуратура Московской области в... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T18:34
2024-07-15T18:34
2024-07-15T18:53
происшествия
жуковский
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мужчина, который в ходе потасовки убил арматурой оппонента в подмосковном Жуковском, заключен под стражу, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале. "С учетом позиции прокуратуры городе Жуковского суд избрал 21-летнему обвиняемому в убийстве местного жителя в ходе дорожного конфликта меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 сентября 2024 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина частично признал себя виновным и от дачи показаний отказался.В воскресенье правоохранители задержали мужчину в подмосковном Жуковском, который в ночь с 13 на 14 июля убил арматурой оппонента. Возбуждено уголовное дело уголовное дело. В подмосковном СК уточнили, что следователями и криминалистами проведен осмотр, изъяты перцовый баллончик и металлическая труба, подозреваемый задержан.
https://ria.ru/20240610/katana-1951875537.html
жуковский
московская область (подмосковье)
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происшествия, жуковский, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жуковский, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Жуковском арестовали мужчину, убившего оппонента арматурой
В Жуковском арестовали водителя, убившего оппонента арматурой во время потасовки