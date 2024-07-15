https://ria.ru/20240715/arest-1959715807.html

В Москве заочно арестовали экс-главу СБУ Наливайченко

В Москве заочно арестовали экс-главу СБУ Наливайченко - РИА Новости, 15.07.2024

В Москве заочно арестовали экс-главу СБУ Наливайченко

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу службы безопасности Украины Валентина Наливайченко и секретаря совета национальной безопасности и обороны... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T11:04

2024-07-15T11:04

2024-07-15T11:18

москва

служба безопасности украины

совет национальной безопасности и обороны украины

происшествия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу службы безопасности Украины Валентина Наливайченко и секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко за военные преступления, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Удовлетворены ходатайства о заочных арестах Литвиненко и Наливайченко", - сказал собеседник агентства.Им вменяют статью 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).Наливайченко (внесен в перечень террористов и экстремистов), который сейчас является депутатом Верховной рады, и Литвиненко, ранее возглавлявший службу внешней разведки, были объявлены МВД РФ в розыск в начале мая.

https://ria.ru/20240703/souchastniki-1956993317.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины, происшествия