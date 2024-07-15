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В Москве заочно арестовали экс-главу СБУ Наливайченко - РИА Новости, 15.07.2024
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11:04 15.07.2024 (обновлено: 11:18 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/arest-1959715807.html
В Москве заочно арестовали экс-главу СБУ Наливайченко
В Москве заочно арестовали экс-главу СБУ Наливайченко - РИА Новости, 15.07.2024
В Москве заочно арестовали экс-главу СБУ Наливайченко
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу службы безопасности Украины Валентина Наливайченко и секретаря совета национальной безопасности и обороны... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T11:04
2024-07-15T11:18
москва
служба безопасности украины
совет национальной безопасности и обороны украины
происшествия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу службы безопасности Украины Валентина Наливайченко и секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко за военные преступления, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Удовлетворены ходатайства о заочных арестах Литвиненко и Наливайченко", - сказал собеседник агентства.Им вменяют статью 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).Наливайченко (внесен в перечень террористов и экстремистов), который сейчас является депутатом Верховной рады, и Литвиненко, ранее возглавлявший службу внешней разведки, были объявлены МВД РФ в розыск в начале мая.
https://ria.ru/20240703/souchastniki-1956993317.html
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москва, служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины, происшествия
Москва, Служба безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Происшествия
В Москве заочно арестовали экс-главу СБУ Наливайченко

Суд заочно арестовал экс-главу СБУ Наливайченко и секретаря СНБО Литвиненко

© РИА Новости / Михаил МаркивВалентин Наливайченко
Валентин Наливайченко - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Михаил Маркив
Валентин Наливайченко. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу службы безопасности Украины Валентина Наливайченко и секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко за военные преступления, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Удовлетворены ходатайства о заочных арестах Литвиненко и Наливайченко", - сказал собеседник агентства.
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Им вменяют статью 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
Наливайченко (внесен в перечень террористов и экстремистов), который сейчас является депутатом Верховной рады, и Литвиненко, ранее возглавлявший службу внешней разведки, были объявлены МВД РФ в розыск в начале мая.
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