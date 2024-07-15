https://ria.ru/20240715/akra-1959676662.html
В АКРА спрогнозировали, когда перестанут дешеветь куриные яйца
В АКРА спрогнозировали, когда перестанут дешеветь куриные яйца - РИА Новости, 15.07.2024
В АКРА спрогнозировали, когда перестанут дешеветь куриные яйца
Куриные яйца будут дешеветь в России вплоть до сентября, после чего - до Нового года - цены стабилизуются, такой прогноз дал РИА Новости эксперт группы... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T04:35
2024-07-15T04:35
2024-07-15T04:35
россия
экономика
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Куриные яйца будут дешеветь в России вплоть до сентября, после чего - до Нового года - цены стабилизуются, такой прогноз дал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. Он отметил, что яйца оказались самым подорожавшим за прошлый год продуктом питания, цены на который в течение года выросли на 61%. Причиной этому, по его словам, стал комплекс накопившихся проблем в отрасли, приведший к падению рентабельности производства яиц и снижению их выпуска, а высокая зависимость производителей яиц от импорта вакцин и кормовых добавок, как и от поставок оборудования, а также от комплектующих на птицефабриках - лишь усугубили ситуацию в 2023 году. "Обнуление ввозных пошлин на яйца из дружественных стран в первом полугодии 2024 года и принятые меры по стимулированию наращивания производства привели к снижению цены этого продукта на 15% к началу этого года. Я полагаю, что ослабление цен может продолжиться вплоть до сентября (ещё в пределах 5%), после чего вероятна их стабилизация вплоть до Нового года, когда традиционно возрастает спрос на куриные яйца, что может привести к новому всплеску цен", - заявил Тренин. Куриные яйца в РФ за прошлый год подорожали более чем в полтора раза. В наступившем году цены на них стали опускаться. Так, например, по данным Росстата, за неделю со 2 по 8 июля снижение цен на данную продукцию составило 0,5%.
https://ria.ru/20240710/produkty-1958652121.html
https://ria.ru/20240708/akra-1958118739.html
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россия, экономика, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Экономика, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В АКРА спрогнозировали, когда перестанут дешеветь куриные яйца
АКРА: куриные яйца будут дешеветь в России вплоть до сентября