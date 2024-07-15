https://ria.ru/20240715/agroklaster-1959765629.html

Агрокластер откроют в рамках "Профессионалитета" в Липецкой области

Агрокластер откроют в рамках "Профессионалитета" в Липецкой области - РИА Новости, 15.07.2024

Агрокластер откроют в рамках "Профессионалитета" в Липецкой области

В 2025 году в рамках федеральной программы "Профессионалитет" в Липецкой области откроется образовательно-производственный кластер "АгроХимБиоТех", сообщил... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:20

2024-07-15T14:20

2024-07-15T14:20

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 15 июл – РИА Новости. В 2025 году в рамках федеральной программы "Профессионалитет" в Липецкой области откроется образовательно-производственный кластер "АгроХимБиоТех", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что кластер будет базироваться на площадке Елецкого государственного университета имени Ивана Бунина (ЕГУ), соглашение с вузом подписали агропромышленные предприятия Липецкой области. В кластере будут готовить техников, технологов, агрономов и механиков по программе среднего профессионального образования. Артамонов отметил, что это будет пятый кластер, созданный в рамках программы "Профессионалитет". Первые четыре готовят специалистов по направлениям "Металлургия", "Цифровое машиностроение", "Здравоохранение", "Цифровизация и энергетика". В них задействована почти половина учреждений среднего профессионального образования области. Каждый кластер получил федеральную поддержку в размере 100 миллионов рублей на закупку учебно-производственного оборудования. "Из кластеров "Профессионалитета" выходят специалисты, максимально подготовленные к работе за счёт практикоориентированного обучения. При этом образовательные организации получают возможность улучшить материально-техническую базу за счёт федеральных средств", - прокомментировал Артамонов. Он добавил, что в создании учебно-производственного комплекса "АгроХимБиоТеха" в ЕГУ примут участие Задонский политехнический техникум и Усманский промышленно-технологический колледж. Партнерами кластера станут компании "Агрофирма Елецкий", "Лебедяньмолоко", "Семенной завод КВС", "Сингента Продакшн", "УК ЭксОйл групп", "Пэтэксперт" и "Агроснабсахар". Там студенты будут проходить практику и смогут получить рабочие места после окончания обучения по госпрограмме.

https://ria.ru/20231220/klaster-1916883551.html

https://ria.ru/20240606/filial-1951028973.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов