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Агрокластер откроют в рамках "Профессионалитета" в Липецкой области - РИА Новости, 15.07.2024
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Липецкая область
 
14:20 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/agroklaster-1959765629.html
Агрокластер откроют в рамках "Профессионалитета" в Липецкой области
Агрокластер откроют в рамках "Профессионалитета" в Липецкой области - РИА Новости, 15.07.2024
Агрокластер откроют в рамках "Профессионалитета" в Липецкой области
В 2025 году в рамках федеральной программы "Профессионалитет" в Липецкой области откроется образовательно-производственный кластер "АгроХимБиоТех", сообщил... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:20
2024-07-15T14:20
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 15 июл – РИА Новости. В 2025 году в рамках федеральной программы "Профессионалитет" в Липецкой области откроется образовательно-производственный кластер "АгроХимБиоТех", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что кластер будет базироваться на площадке Елецкого государственного университета имени Ивана Бунина (ЕГУ), соглашение с вузом подписали агропромышленные предприятия Липецкой области. В кластере будут готовить техников, технологов, агрономов и механиков по программе среднего профессионального образования. Артамонов отметил, что это будет пятый кластер, созданный в рамках программы "Профессионалитет". Первые четыре готовят специалистов по направлениям "Металлургия", "Цифровое машиностроение", "Здравоохранение", "Цифровизация и энергетика". В них задействована почти половина учреждений среднего профессионального образования области. Каждый кластер получил федеральную поддержку в размере 100 миллионов рублей на закупку учебно-производственного оборудования. "Из кластеров "Профессионалитета" выходят специалисты, максимально подготовленные к работе за счёт практикоориентированного обучения. При этом образовательные организации получают возможность улучшить материально-техническую базу за счёт федеральных средств", - прокомментировал Артамонов. Он добавил, что в создании учебно-производственного комплекса "АгроХимБиоТеха" в ЕГУ примут участие Задонский политехнический техникум и Усманский промышленно-технологический колледж. Партнерами кластера станут компании "Агрофирма Елецкий", "Лебедяньмолоко", "Семенной завод КВС", "Сингента Продакшн", "УК ЭксОйл групп", "Пэтэксперт" и "Агроснабсахар". Там студенты будут проходить практику и смогут получить рабочие места после окончания обучения по госпрограмме.
https://ria.ru/20231220/klaster-1916883551.html
https://ria.ru/20240606/filial-1951028973.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Агрокластер откроют в рамках "Профессионалитета" в Липецкой области

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 15 июл – РИА Новости. В 2025 году в рамках федеральной программы "Профессионалитет" в Липецкой области откроется образовательно-производственный кластер "АгроХимБиоТех", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что кластер будет базироваться на площадке Елецкого государственного университета имени Ивана Бунина (ЕГУ), соглашение с вузом подписали агропромышленные предприятия Липецкой области.
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В кластере будут готовить техников, технологов, агрономов и механиков по программе среднего профессионального образования.
Артамонов отметил, что это будет пятый кластер, созданный в рамках программы "Профессионалитет". Первые четыре готовят специалистов по направлениям "Металлургия", "Цифровое машиностроение", "Здравоохранение", "Цифровизация и энергетика". В них задействована почти половина учреждений среднего профессионального образования области. Каждый кластер получил федеральную поддержку в размере 100 миллионов рублей на закупку учебно-производственного оборудования.
«
"Из кластеров "Профессионалитета" выходят специалисты, максимально подготовленные к работе за счёт практикоориентированного обучения. При этом образовательные организации получают возможность улучшить материально-техническую базу за счёт федеральных средств", - прокомментировал Артамонов.
Он добавил, что в создании учебно-производственного комплекса "АгроХимБиоТеха" в ЕГУ примут участие Задонский политехнический техникум и Усманский промышленно-технологический колледж. Партнерами кластера станут компании "Агрофирма Елецкий", "Лебедяньмолоко", "Семенной завод КВС", "Сингента Продакшн", "УК ЭксОйл групп", "Пэтэксперт" и "Агроснабсахар". Там студенты будут проходить практику и смогут получить рабочие места после окончания обучения по госпрограмме.
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