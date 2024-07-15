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Ильин день 2024 - что можно и чего нельзя делать в день Ильи Пророка - РИА Новости, 15.07.2024
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Религия
 
16:57 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/1574790775.html
Ильин день 2024 - что можно и чего нельзя делать в день Ильи Пророка
Ильин день 2024 - что можно и чего нельзя делать в день Ильи Пророка - РИА Новости, 15.07.2024
Ильин день 2024 - что можно и чего нельзя делать в день Ильи Пророка
День Ильи Пророка, или Ильин день в 2024 году отмечается 2 августа. Что означает этот праздник, что можно и чего нельзя делать, история праздника, его приметы и РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:57
2024-07-15T16:57
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воронеж
москва
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. День Ильи Пророка, или Ильин день в 2024 году отмечается 2 августа. Что означает этот праздник, что можно и чего нельзя делать, история праздника, его приметы и обычаи, в частности, почему нельзя купаться - в материале РИА Новости.Ильин день 2024Ильин день - церковный праздник в честь пророка Илии. Впервые этот пророк упоминается еще в Ветхом Завете: он жил примерно за 900 лет до Рождества Христова в Древнеизраильском царстве.В еврейской традиции его звали Элийяху. Он прославился тем, что был ревностным поборником единобожия. Поэтому наряду с иудеями и христианами его почитают и мусульмане (под именем Ильяс).Кроме того, Ильин день празднуют язычники. В народном сознании и славянских традициях Илья Пророк властен над громами, молниями, дождями и урожаями, а его образ смешивается с Перуном-громовержцем, а порой и с былинным Ильей Муромцем. Согласно Библии, Господь послал его к израильскому к царю Ахаву предупредить, что если он и его народ не перестанут поклоняться языческим Ваалу и Астарте, то его государство постигнет страшный голод. Так и случилось в итоге. А сам пророк, когда еврейский народ постигла божья кара, жил в пустыне. Лишь ворон приносил ему в клюве немного пищи.В Писании приведены многочисленные чудеса, которые совершил пророк. Так, однажды по его молитве на жертвенник жрецов Ваала, которые пытались убить праведника, с неба сошел огонь. А в другой раз Илия воскресил сына вдовы из Сарепты. Он поселился в ее доме - и, пока пребывал там, еда в доме Сарептской вдовы чудесным образом не кончалась.Пророк Илия, как гласит Библия, - один из двух праведников, еще при жизни взятых на небо (первым был пророк Енох). Чудо вознесения пророка Илии описано в Четвертой книге Царств, входящей в Ветхий Завет:"Когда они (вместе с учеником Елисеем - прим.ред.) шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его! И не видел его более".История праздникаЕще в дохристианские времена праздник в честь пророка Илии отмечали иудеи, проживавшие у подножья горы Кармель, которая находится на северо-западе современного Израиля. Именно там были сожжены жертвенники языческого бога Ваала.В IV веке нашей эры на этом месте был построен первый храм в честь пророка. Тогда же появляется и христианский праздник в память о святом.Что интересно, на Руси самые первые храмы были посвящены пророку Илие. Один из них был построен в Киеве еще в княжение Игоря Святославовича примерно за 80 лет до официального принятия христианства в 988 году Древнерусским государством.В Москве же Илье Пророку был посвящен один из первых монастырей. Его построили в XIV веке. От него до сих пор остался одноименный храм. Он же дал название известной улице столицы - Ильинке.В день святого Ильи Пророка до революции верующие во главе с патриархом шли крестным ходом в этот храм от Лобного места на Красной площади. Там в честь святого совершали молебен.Когда отмечается день Ильи ПророкаРусская православная церковь пользуется Юлианским календарем (старым стилем, по которому до революции жила и вся Россия). Согласно ему, православный праздник Ильи Пророка приходится всегда на 20 июля. А в пересчете на Григорианский календарь, по которому живет сегодня весь светский мир, это получается 2 августа. Из года в год дата праздника не меняется.В России на 2 августа приходится еще одна популярная в народе дата - праздник Воздушно-десантных войск. Именно в этот день в 1930 году на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах десантировалось военное подразделение.Тот факт, что Ильин день и день ВДВ приходятся на 2 августа по Григорианскому календарю и стал поводом объявить святого небесным покровителем десантников.Кроме того, в последние годы набирает популярность традиция крестных ходов с иконой пророка Илии, в которых принимают участие бойцы ВДВ. Центр торжеств - Ильинский храм на Ильинке. Ежегодно крестным ходом от церкви на Лобное место у Кремля идут около пяти тысяч человек.Что можно и чего нельзя делатьПомимо крестных ходов и молебнов пророку Илие, в храмах совершаются праздничные службы. Духовенство в этот день служит в облачениях красного цвета, поскольку красный считается цветом мучеников и пророков.Дома же верующие могут пропеть тропарь и кондак святому Илие. А также прочитать ему молитву.Считается, что на Ильин день, как и на любой другой большой церковный праздник, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Но в Церкви строгих запретов на работу не существует, особенно если ее нельзя отложить, главное в этот день – помолиться, почтить память пророка, посетить храм. А вот что точно нельзя, по словам священников, так это напиваться до упаду. Особенно этот призыв относится к тем, кто решил совместить эту дату с днем ВДВ."Очевидно, что не остановиться на третьей рюмке, это грех винопития, и неважно, какой у тебя повод или праздник, — это мерзость пред Богом. Залить глаза, упасть лицом куда-то — не наш формат, нормальные десантники так не делают. Я знаю много офицеров и даже генералов, которые, кроме молока, ничего не пьют, даже в праздники, занимаются спортом", - говорил духовник ВДВ протоиерей Михаил Васильев.Традиции, приметы и обычаи на Ильин деньПомимо церковных традиций, существует немало и народных. Ильин день на Руси всегда был одним из наиболее популярных праздников.В деревнях, например, проводили "братчины" или "складчины" - крестьянская община резала купленное на общее деньги животное. А потом устраивала общую трапезу.До сих пор немало россиян интересуются, можно ли купаться в Ильин день. Ведь раньше считалось, что Илья Пророк нашлет гром на тех, кто полез в водоем на праздник.Откуда пошло это убеждение - доподлинно неизвестно. Однако сейчас духовенство называет его суеверием. Никаких церковных предписаний насчет купания не существует – и священники недоумевают, когда суеверные прихожане спрашивают их, почему нельзя купаться в день Илии Пророка.На праздник раньше в народе также определяли, какой будет осень. Считалось, что если в Ильин день пойдет дождь, то следующие два месяца будут холодными.Другая примета гласит, что если умыться ильинским дождем, то можно избавиться от сглаза.Примечательно также, что, пустив в этот день в дом кошку или собаку, можно разгневать Илью Пророка.А чтобы этого не было, крестьяне произносили различные заговоры. Тем самым они задабривали святого, который, как они считали, был покровителем дождей и гроз.ПоздравленияВ Ильин день верующие поздравляют друг друга, прежде всего, с праздником святого пророка. Также принято говорить друг другу просто: "С днем пророка Илии!".Кроме того, в этот день можно поздравить с именинами родных и близких, названных в честь святого Ильи.А в интернете сегодня существует немало литературных и стихотворных поздравлений, которые интересующиеся христианскими и народными праздниками пользователи охотно пересылают друг другу.
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Ильин день 2024 - что можно и чего нельзя делать в день Ильи Пророка

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВыставка "Шедевры русской иконописи XIV – XVI веков"
Выставка Шедевры русской иконописи XIV – XVI веков - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. День Ильи Пророка, или Ильин день в 2024 году отмечается 2 августа. Что означает этот праздник, что можно и чего нельзя делать, история праздника, его приметы и обычаи, в частности, почему нельзя купаться - в материале РИА Новости.

Ильин день 2024

Ильин день - церковный праздник в честь пророка Илии. Впервые этот пророк упоминается еще в Ветхом Завете: он жил примерно за 900 лет до Рождества Христова в Древнеизраильском царстве.
В еврейской традиции его звали Элийяху. Он прославился тем, что был ревностным поборником единобожия. Поэтому наряду с иудеями и христианами его почитают и мусульмане (под именем Ильяс).
Кроме того, Ильин день празднуют язычники. В народном сознании и славянских традициях Илья Пророк властен над громами, молниями, дождями и урожаями, а его образ смешивается с Перуном-громовержцем, а порой и с былинным Ильей Муромцем.
Согласно Библии, Господь послал его к израильскому к царю Ахаву предупредить, что если он и его народ не перестанут поклоняться языческим Ваалу и Астарте, то его государство постигнет страшный голод. Так и случилось в итоге. А сам пророк, когда еврейский народ постигла божья кара, жил в пустыне. Лишь ворон приносил ему в клюве немного пищи.
© РИА Новости / Антон СкрипуновРазвалины храма в Тель-Мар-Ильяс, где родился пророк Илия
Развалины храма в Тель-Мар-Ильяс, где родился пророк Илия - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Развалины храма в Тель-Мар-Ильяс, где родился пророк Илия
В Писании приведены многочисленные чудеса, которые совершил пророк. Так, однажды по его молитве на жертвенник жрецов Ваала, которые пытались убить праведника, с неба сошел огонь. А в другой раз Илия воскресил сына вдовы из Сарепты. Он поселился в ее доме - и, пока пребывал там, еда в доме Сарептской вдовы чудесным образом не кончалась.
Пророк Илия, как гласит Библия, - один из двух праведников, еще при жизни взятых на небо (первым был пророк Енох). Чудо вознесения пророка Илии описано в Четвертой книге Царств, входящей в Ветхий Завет:
"Когда они (вместе с учеником Елисеем - прим.ред.) шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его! И не видел его более".

История праздника

Еще в дохристианские времена праздник в честь пророка Илии отмечали иудеи, проживавшие у подножья горы Кармель, которая находится на северо-западе современного Израиля. Именно там были сожжены жертвенники языческого бога Ваала.
© РИА Новости / Антон СкрипуновОкрестности горы Тель-Мар-Ильяс, где родился и жил пророк Илия, Иордания
Окрестности горы Тель-Мар-Ильяс, где родился и жил пророк Илия, Иордания - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Окрестности горы Тель-Мар-Ильяс, где родился и жил пророк Илия, Иордания
В IV веке нашей эры на этом месте был построен первый храм в честь пророка. Тогда же появляется и христианский праздник в память о святом.
Что интересно, на Руси самые первые храмы были посвящены пророку Илие. Один из них был построен в Киеве еще в княжение Игоря Святославовича примерно за 80 лет до официального принятия христианства в 988 году Древнерусским государством.
В Москве же Илье Пророку был посвящен один из первых монастырей. Его построили в XIV веке. От него до сих пор остался одноименный храм. Он же дал название известной улице столицы - Ильинке.
В день святого Ильи Пророка до революции верующие во главе с патриархом шли крестным ходом в этот храм от Лобного места на Красной площади. Там в честь святого совершали молебен.

Когда отмечается день Ильи Пророка

Русская православная церковь пользуется Юлианским календарем (старым стилем, по которому до революции жила и вся Россия). Согласно ему, православный праздник Ильи Пророка приходится всегда на 20 июля. А в пересчете на Григорианский календарь, по которому живет сегодня весь светский мир, это получается 2 августа. Из года в год дата праздника не меняется.
В России на 2 августа приходится еще одна популярная в народе дата - праздник Воздушно-десантных войск. Именно в этот день в 1930 году на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах десантировалось военное подразделение.
Тот факт, что Ильин день и день ВДВ приходятся на 2 августа по Григорианскому календарю и стал поводом объявить святого небесным покровителем десантников.
Кроме того, в последние годы набирает популярность традиция крестных ходов с иконой пророка Илии, в которых принимают участие бойцы ВДВ. Центр торжеств - Ильинский храм на Ильинке. Ежегодно крестным ходом от церкви на Лобное место у Кремля идут около пяти тысяч человек.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время крестного хода на Красной площади в Москве в честь празднования Дня Воздушно-десантных войск
Военнослужащие во время крестного хода на Красной площади в Москве в честь празднования Дня Воздушно-десантных войск - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие во время крестного хода на Красной площади в Москве в честь празднования Дня Воздушно-десантных войск

Что можно и чего нельзя делать

Помимо крестных ходов и молебнов пророку Илие, в храмах совершаются праздничные службы. Духовенство в этот день служит в облачениях красного цвета, поскольку красный считается цветом мучеников и пророков.
Дома же верующие могут пропеть тропарь и кондак святому Илие. А также прочитать ему молитву.
Считается, что на Ильин день, как и на любой другой большой церковный праздник, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Но в Церкви строгих запретов на работу не существует, особенно если ее нельзя отложить, главное в этот день – помолиться, почтить память пророка, посетить храм. А вот что точно нельзя, по словам священников, так это напиваться до упаду. Особенно этот призыв относится к тем, кто решил совместить эту дату с днем ВДВ.
"Очевидно, что не остановиться на третьей рюмке, это грех винопития, и неважно, какой у тебя повод или праздник, — это мерзость пред Богом. Залить глаза, упасть лицом куда-то — не наш формат, нормальные десантники так не делают. Я знаю много офицеров и даже генералов, которые, кроме молока, ничего не пьют, даже в праздники, занимаются спортом", - говорил духовник ВДВ протоиерей Михаил Васильев.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрохожий у храма Ильи Пророка в Черкизове в Москве во время режима самоизоляции жителей
Прохожий у храма Ильи Пророка в Черкизове в Москве во время режима самоизоляции жителей - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Прохожий у храма Ильи Пророка в Черкизове в Москве во время режима самоизоляции жителей

Традиции, приметы и обычаи на Ильин день

Помимо церковных традиций, существует немало и народных. Ильин день на Руси всегда был одним из наиболее популярных праздников.
В деревнях, например, проводили "братчины" или "складчины" - крестьянская община резала купленное на общее деньги животное. А потом устраивала общую трапезу.
До сих пор немало россиян интересуются, можно ли купаться в Ильин день. Ведь раньше считалось, что Илья Пророк нашлет гром на тех, кто полез в водоем на праздник.
Откуда пошло это убеждение - доподлинно неизвестно. Однако сейчас духовенство называет его суеверием. Никаких церковных предписаний насчет купания не существует – и священники недоумевают, когда суеверные прихожане спрашивают их, почему нельзя купаться в день Илии Пророка.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время крестного хода в честь пророка Божия Илии, проходящего в рамках праздничных мероприятий, посвященных 89-й годовщине со дня образования ВДВ, в Москв
Военнослужащие во время крестного хода в честь пророка Божия Илии, проходящего в рамках праздничных мероприятий, посвященных 89-й годовщине со дня образования ВДВ, в Москв - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие во время крестного хода в честь пророка Божия Илии, проходящего в рамках праздничных мероприятий, посвященных 89-й годовщине со дня образования ВДВ, в Москв
На праздник раньше в народе также определяли, какой будет осень. Считалось, что если в Ильин день пойдет дождь, то следующие два месяца будут холодными.
Другая примета гласит, что если умыться ильинским дождем, то можно избавиться от сглаза.
Примечательно также, что, пустив в этот день в дом кошку или собаку, можно разгневать Илью Пророка.
А чтобы этого не было, крестьяне произносили различные заговоры. Тем самым они задабривали святого, который, как они считали, был покровителем дождей и гроз.

Поздравления

В Ильин день верующие поздравляют друг друга, прежде всего, с праздником святого пророка. Также принято говорить друг другу просто: "С днем пророка Илии!".
Кроме того, в этот день можно поздравить с именинами родных и близких, названных в честь святого Ильи.
А в интернете сегодня существует немало литературных и стихотворных поздравлений, которые интересующиеся христианскими и народными праздниками пользователи охотно пересылают друг другу.
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