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Краснодарский Абрау начали готовить к возможной эвакуации из-за пожара - РИА Новости, 14.07.2024
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21:22 14.07.2024 (обновлено: 21:44 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/zhiteli-1959643784.html
Краснодарский Абрау начали готовить к возможной эвакуации из-за пожара
Краснодарский Абрау начали готовить к возможной эвакуации из-за пожара - РИА Новости, 14.07.2024
Краснодарский Абрау начали готовить к возможной эвакуации из-за пожара
Машины с громкоговорителями, курсирующие по всем улицам хутора Абрау в Краснодарском крае, предупреждают его жителей о возможной эвакуации, сообщает оперативный РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T21:22
2024-07-14T21:44
происшествия
краснодарский край
россия
новороссийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
ми-8 амтш
лесной пожар под новороссийском
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Машины с громкоговорителями, курсирующие по всем улицам хутора Абрау в Краснодарском крае, предупреждают его жителей о возможной эвакуации, сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале. В воскресенье в МЧС РФ информировали о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 51 гектар. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером воскресенья лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда люди были эвакуированы заблаговременно. "Жителей хутора Абрау с помощью машин с установленными громкоговорителями предупреждают о возможной эвакуации. По решению краевого оперативного штаба проводится оповещение - спецмашины курсируют по всем улицам населенного пункта. Сильный ветер осложняет ситуацию в лесном массиве под Новороссийском", - говорится в сообщении. Отмечается, что пламя движется в сторону хутора, людей просят заранее приготовить вещи на случай эвакуации.
https://ria.ru/20240714/pozhar-1959643429.html
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Жителей Дюрсо предупреждают о возможной эвакуации из-за лесного пожара
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происшествия, краснодарский край, россия, новороссийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, ми-8 амтш, лесной пожар под новороссийском
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Новороссийск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32, Ми-8 АМТШ, Лесной пожар под Новороссийском
Краснодарский Абрау начали готовить к возможной эвакуации из-за пожара

Машины с громкоговорителями предупреждают жителей Абрау о возможной эвакуации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Машины с громкоговорителями, курсирующие по всем улицам хутора Абрау в Краснодарском крае, предупреждают его жителей о возможной эвакуации, сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале.
В воскресенье в МЧС РФ информировали о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 51 гектар. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером воскресенья лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда люди были эвакуированы заблаговременно.
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"Жителей хутора Абрау с помощью машин с установленными громкоговорителями предупреждают о возможной эвакуации. По решению краевого оперативного штаба проводится оповещение - спецмашины курсируют по всем улицам населенного пункта. Сильный ветер осложняет ситуацию в лесном массиве под Новороссийском", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пламя движется в сторону хутора, людей просят заранее приготовить вещи на случай эвакуации.
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ПроисшествияКраснодарский крайРоссияНовороссийскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ка-32Ми-8 АМТШЛесной пожар под Новороссийском
 
 
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