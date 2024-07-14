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Зеленский высказался о покушении на Дональда Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
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11:04 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/zelenskiy-1959547280.html
Зеленский высказался о покушении на Дональда Трампа
Зеленский высказался о покушении на Дональда Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Зеленский высказался о покушении на Дональда Трампа
Жестокость недопустима в современном мире, заявил в социальной сети Х Владимир Зеленский, комментируя покушение на бывшего президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T11:04
2024-07-14T11:04
в мире
сша
пенсильвания
украина
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Жестокость недопустима в современном мире, заявил в социальной сети Х Владимир Зеленский, комментируя покушение на бывшего президента США Дональда Трампа."Такое насилие не имеет никаких оправданий и места в мире", — отметил он.Зеленский пожелал США стать еще сильнее после произошедшего.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.Накануне глава ГУР Украины Кирилл Буданов* заявил, что украинские спецслужбы безуспешно пытались совершить покушение на президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Буданова*, отметил, что безопасность российского президента обеспечивается на должном уровне. По его словам, все угрозы от киевского режима очевидны.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959524144.html
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
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в мире, сша, пенсильвания, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, покушение на дональда трампа, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, США, Пенсильвания, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Покушение на Дональда Трампа, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Зеленский высказался о покушении на Дональда Трампа

Зеленский заявил о недопустимости насилия после покушения на Трампа

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Жестокость недопустима в современном мире, заявил в социальной сети Х Владимир Зеленский, комментируя покушение на бывшего президента США Дональда Трампа.
"Такое насилие не имеет никаких оправданий и места в мире", — отметил он.
Зеленский пожелал США стать еще сильнее после произошедшего.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.
Накануне глава ГУР Украины Кирилл Буданов* заявил, что украинские спецслужбы безуспешно пытались совершить покушение на президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Буданова*, отметил, что безопасность российского президента обеспечивается на должном уровне. По его словам, все угрозы от киевского режима очевидны.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Дональд Трамп-младший - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Сын Трампа сделал заявление после покушения на отца
08:30
 
В миреСШАПенсильванияУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинПокушение на Дональда ТрампаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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