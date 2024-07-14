https://ria.ru/20240714/zapad-1959566504.html
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 14.07.2024
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад в Харьковской области, ДНР и ЛНР, потери противника РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T13:32
2024-07-14T13:32
2024-07-14T13:43
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад в Харьковской области, ДНР и ЛНР, потери противника составили до 520 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 44-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 107-й, 112-й бригад теробороны и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка, Табаевка Харьковской области, Петровское, Червоная Диброва, Макеевка Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял за сутки до 520 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм гаубицы: М777 производства США, М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, две 105 мм гаубицы L-119 производства Великобритании, 105 мм орудие М119 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов", - уточнили в МО РФ.* Террористическая организация, запрещена в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, безопасность, сша, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, США, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли до 520 военных в зоне ответственности группировки "Запад"