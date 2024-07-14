https://ria.ru/20240714/zapad-1959305842.html

Получилось неловко. Запад послушал Россию и жестко отказал Зеленскому

Получилось неловко. Запад послушал Россию и жестко отказал Зеленскому - РИА Новости, 14.07.2024

Получилось неловко. Запад послушал Россию и жестко отказал Зеленскому

Иностранные военные инструкторы на Украину пока не поедут. Автор инициативы Эммануэль Макрон столкнулся с препятствиями как внутри страны, так и в НАТО. Альянс... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T08:00

2024-07-14T08:00

2024-07-14T08:01

россия

украина

киев

владимир зеленский

эммануэль макрон

гитанас науседа

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Иностранные военные инструкторы на Украину пока не поедут. Автор инициативы Эммануэль Макрон столкнулся с препятствиями как внутри страны, так и в НАТО. Альянс также отказывается удовлетворять очередные требования Зеленского по ракетному оружию. Чего опасаются на Западе — в материале РИА Новости.Скрытая угрозаПрезидент Литвы Гитанас Науседа считает, что президент Франции ослаблен недавними выборами в парламент и это ставит под угрозу весь план, который лично он горячо одобряет."Мы не видим, чтобы Макрон предпринимал дальнейшие шаги для решения проблемы", — пожаловался Науседа в кулуарах саммита НАТО. Сам французский лидер выступал осторожно: Киев поддержат, но о прямом участии альянса в конфликте речи не идет.Про инструкторов он высказался первый раз 7 июня. Через несколько дней состоялось голосование в Европарламент, после чего понадобились досрочные выборы в Национальное собрание. Победили левые. Теперь президенту, вероятно, придется работать с премьером, не входящим в его центристский альянс.Жан-Люк Меланшон — основатель "Непокоренной Франции", ведущей в левом блоке, — неоднократно выступал против военного вмешательства в конфликт и призывал уладить все мирным путем.Неназванный французский чиновник отметил, что окончательное решение все равно за Макроном. Но, как отметил Науседа, нет ни широкой поддержки, ни консенсуса. В НАТО далеко не все согласны с французским лидером. Альянс давно направляет Украине инструкторов, но тайно. Подобные инициативы вызывают большие сомнения, признал литовский президент.Двойной обманПримерно то же самое со снятием ограничений на удары вглубь России. Зеленский сообщал из Вашингтона о "хороших сигналах". После встречи с новым британским премьером Киром Стармером радостно объявил, что "прочитал о разрешении на использование ракет Storm Shadow по военным объектам на территории России".Однако в Минобороны Великобритании уточнили, что это не совсем так. В канцелярии британского премьера — подтвердили. Еще в прошлом году Лондон позволил Киеву бить по целям в Крыму и на материковой части бывшей Украины. С той поры ничего не изменилось.Британские военные отрицают, что ракетами Storm Shadow когда-либо наносили удары по России. И вроде бы не собираются. Впрочем, этот вопрос обсуждают. Зеленскому придется дистанцироваться от недавних высказываний, пишут западные журналисты. Ситуацию британского премьера назвали "неловкой".Стармер "зашел слишком далеко", неуместно заявив, что у Украины есть право самостоятельно распоряжаться полученным оружием, полагают в Минобороны. Генералитет считает, что такие планы следует скрывать до тех пор, пока не реализуют. Более того, Лондон не может сам принимать решения о Storm Shadow. Как минимум нужно одобрение Франции, которая производит эти ракеты совместно с Британией.Сдерживающий факторКиевские власти в конце мая утверждали, что США позволяют ВСУ использовать полученное вооружение против целей в России, но не дальше чем на 100 километров от украинской границы.На пресс-конференции по итогам саммита НАТО Джо Байден сказал об этом так: "Если бы Зеленский мог ударить по Москве, ударить по Кремлю, был бы в этом смысл? Не было бы". И добавил, что в Вашингтоне "каждый день определяют", куда должны бить ВСУ."Бить куда угодно" Украине не разрешат, заключил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.Отказал Зеленскому и канцлер Германии Олаф Шольц. "Никто не собирается менять существующие требования и руководящие принципы — и на то есть веские причины", — подчеркнул он.Однако имеются и другие мнения. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис написал в соцсетях, что Украину нужно благодарить за желание бить по России. "Мы говорим "нет", вместо этого мы должны сказать "спасибо", — уверен он.Этими ракетами уже наносят удары по нашей территории, возразил западным лидерам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области — часть России.Кремль предупреждал об асимметричном ответе. Путин говорил о возможности поставок оружия в разные регионы мира для ударов по чувствительным объектам стран, которые делают то же самое в отношении России. В общем, прямое военное столкновение с Москвой — последний сдерживающий фактор для Запада.

https://ria.ru/20240712/nato-1959053136.html

россия

украина

киев

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россия, украина, киев, владимир зеленский, эммануэль макрон, гитанас науседа, вооруженные силы украины, нато, джо байден, политика