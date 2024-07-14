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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 14.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T00:22
2024-07-14T00:22
2024-07-14T11:11
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. "В Днепре (украинское название Днепропетровска. — Прим. ред.) прогремели взрывы", — уточнили в публикации. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в момент взрыва в Днепропетровской области звучал сигнал воздушной тревоги. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240713/ukraina-1959477074.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
"Общественное": в Днепропетровске прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога