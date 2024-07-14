https://ria.ru/20240714/vzryvy-1959496120.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 14.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T00:22

2024-07-14T00:22

2024-07-14T11:11

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. "В Днепре (украинское название Днепропетровска. — Прим. ред.) прогремели взрывы", — уточнили в публикации. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в момент взрыва в Днепропетровской области звучал сигнал воздушной тревоги. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240713/ukraina-1959477074.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровск

россия

украина

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в мире, днепропетровск, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина