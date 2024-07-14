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Россия не собирается вмешиваться в выборы в США, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.07.2024
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13:26 14.07.2024 (обновлено: 13:33 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/vybory-1959565701.html
Россия не собирается вмешиваться в выборы в США, заявили в Кремле
Россия не собирается вмешиваться в выборы в США, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.07.2024
Россия не собирается вмешиваться в выборы в США, заявили в Кремле
Американские президентские выборы - внутренне дело США, сможет ли покушение на Дональда Трампа повлиять на их легитимность - не дело Москвы, заявил... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T13:26
2024-07-14T13:33
россия
сша
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Американские президентские выборы - внутренне дело США, сможет ли покушение на Дональда Трампа повлиять на их легитимность - не дело Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это не нам судить. Мы не имеем ни малейшего желания вмешиваться. Это дело США", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли покушение на Дональда Трампа повлиять на легитимность президентских выборов в США.
https://ria.ru/20240714/peskov-1959566232.html
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россия, сша, в мире, дмитрий песков
Россия, США, В мире, Дмитрий Песков
Россия не собирается вмешиваться в выборы в США, заявили в Кремле

Песков: выборы в США — это их дело, Россия не собирается вмешиваться

© AP Photo / Nam Y. HuhСторонники Демократической партии
Сторонники Демократической партии - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Nam Y. Huh
Сторонники Демократической партии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Американские президентские выборы - внутренне дело США, сможет ли покушение на Дональда Трампа повлиять на их легитимность - не дело Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это не нам судить. Мы не имеем ни малейшего желания вмешиваться. Это дело США", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли покушение на Дональда Трампа повлиять на легитимность президентских выборов в США.
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Москва выразила соболезнования семье погибшего из-за покушения на Трампа
13:29
 
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