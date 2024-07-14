https://ria.ru/20240714/vybory-1959565701.html

Россия не собирается вмешиваться в выборы в США, заявили в Кремле

Россия не собирается вмешиваться в выборы в США, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.07.2024

Россия не собирается вмешиваться в выборы в США, заявили в Кремле

Американские президентские выборы - внутренне дело США, сможет ли покушение на Дональда Трампа повлиять на их легитимность - не дело Москвы, заявил... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T13:26

2024-07-14T13:26

2024-07-14T13:33

россия

сша

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Американские президентские выборы - внутренне дело США, сможет ли покушение на Дональда Трампа повлиять на их легитимность - не дело Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это не нам судить. Мы не имеем ни малейшего желания вмешиваться. Это дело США", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли покушение на Дональда Трампа повлиять на легитимность президентских выборов в США.

https://ria.ru/20240714/peskov-1959566232.html

россия

сша

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, в мире, дмитрий песков