https://ria.ru/20240714/vuchich-1959565368.html

Вучич прокомментировал покушение на Фицо и Трампа

Вучич прокомментировал покушение на Фицо и Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Вучич прокомментировал покушение на Фицо и Трампа

Политические лидеры, такие как премьер Словакии Роберт Фицо и экс-президент США Дональд Трамп, все чаще будут становиться целями нападений, потому что борются... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T13:24

2024-07-14T13:24

2024-07-14T13:24

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сша

сербия

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александр вучич

роберт фицо

покушение на дональда трампа

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БЕЛГРАД, 14 июл – РИА Новости. Политические лидеры, такие как премьер Словакии Роберт Фицо и экс-президент США Дональд Трамп, все чаще будут становиться целями нападений, потому что борются за свободу мнения против навязанного ложными элитами искаженного представления о мире, заявил президент Сербии Александр Вучич. Ранее Вучич назвал покушение на экс-президента США Дональда Трампа проявлением безумной ненависти, которая, по его словам, распространяется по миру. Он также пожелал Трампу крепкого здоровья и быстрого выздоровления. "Покушение на Фицо, покушение на Трампа и какое чудо – всегда на тех, кого осуждали за якобы имевшее место насилие и неизвестно за что еще. Это чистый акт ненависти, вы видели человека, который это сделал, он говорил, что ненавидит Трампа и республиканцев, это то, что слышим каждый день. Но все вывернуто наизнанку, когда Виктор Орбан говорит, что выступает за мир или кто-то из нас, говорят – вы не за мир, вы против нашей победы над Россией", - заявил президент Сербии журналистам в ходе визита в Египет. По его словам, либеральные движения, которые якобы выступают против агрессии, "на самом деле самые агрессивные". Вучич отметил, что люди по всему миру больше не хотят, чтобы "ложные элиты, те кто отбросил мир назад в предыдущие годы, десятилетия, и дальше определяли их судьбу". "Поэтому свободолюбивые движения по всему миру и борьба за свою позицию и мнение будут преобладать в будущем. Опасаюсь за все и не случайно говорил о катастрофе, которая последует… Все больше мишенями будут свободолюбивые лидеры в мире, которые противостоят нарративу и попыткам создать мир в унисон, без различий, когда если у кого-то своя, другая позиция, то лучше, чтоб его не было", - подчеркнул сербский лидер.

https://ria.ru/20240714/ssha-1959559308.html

https://ria.ru/20240714/ssha-1959527145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, сербия, словакия, дональд трамп, александр вучич, роберт фицо, покушение на дональда трампа