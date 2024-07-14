https://ria.ru/20240714/vsu-1959619984.html

"Будет унижением". Во Франции сделали неожиданный прогноз по F-16 для ВСУ

"Будет унижением". Во Франции сделали неожиданный прогноз по F-16 для ВСУ - РИА Новости, 14.07.2024

"Будет унижением". Во Франции сделали неожиданный прогноз по F-16 для ВСУ

Передача истребителей F-16 Украине грозит тем, что они могут попасть в руки российских экспертов, пускай и после того, как самолеты собьют, заявил эксперт... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T18:36

2024-07-14T18:36

2024-07-14T18:36

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вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Передача истребителей F-16 Украине грозит тем, что они могут попасть в руки российских экспертов, пускай и после того, как самолеты собьют, заявил эксперт Галлагер Фенуик в эфире LCI."Захват F-16 приведет к двум вещам. Первое — демонстрация их на Красной площади потенциально будет унижением. Второе — более тревожное и более конкретное последствие — захват приведет к тому, что их можно будет изучить, посмотреть, как работают приборы", — спрогнозировал аналитик.В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ F-16. На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители, которые поступят Киеву этим летом.По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, F-16 будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.

https://ria.ru/20240714/putin-1959584046.html

https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959605229.html

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в мире, украина, франция, нидерланды, энтони блинкен, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, f-16, россия