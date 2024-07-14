https://ria.ru/20240714/vsu-1959619984.html
"Будет унижением". Во Франции сделали неожиданный прогноз по F-16 для ВСУ
"Будет унижением". Во Франции сделали неожиданный прогноз по F-16 для ВСУ - РИА Новости, 14.07.2024
"Будет унижением". Во Франции сделали неожиданный прогноз по F-16 для ВСУ
Передача истребителей F-16 Украине грозит тем, что они могут попасть в руки российских экспертов, пускай и после того, как самолеты собьют, заявил эксперт... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T18:36
2024-07-14T18:36
2024-07-14T18:36
в мире
украина
франция
нидерланды
энтони блинкен
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958783272_0:42:2678:1548_1920x0_80_0_0_6f54d69bdbc5c44f5591caab09a17856.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Передача истребителей F-16 Украине грозит тем, что они могут попасть в руки российских экспертов, пускай и после того, как самолеты собьют, заявил эксперт Галлагер Фенуик в эфире LCI."Захват F-16 приведет к двум вещам. Первое — демонстрация их на Красной площади потенциально будет унижением. Второе — более тревожное и более конкретное последствие — захват приведет к тому, что их можно будет изучить, посмотреть, как работают приборы", — спрогнозировал аналитик.В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ F-16. На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители, которые поступят Киеву этим летом.По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, F-16 будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
https://ria.ru/20240714/putin-1959584046.html
https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959605229.html
украина
франция
нидерланды
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958783272_29:0:2153:1593_1920x0_80_0_0_05b80a86f3440ed783c854f48032b2dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, нидерланды, энтони блинкен, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, f-16, россия
В мире, Украина, Франция, Нидерланды, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16, Россия
"Будет унижением". Во Франции сделали неожиданный прогноз по F-16 для ВСУ
Эксперт Фенуик: уничтожение F-16 россиянами будет унижением для Запада