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ВСУ за сутки нанесли 48 артиллеристских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 14.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:42 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/vsu-1959535181.html
ВСУ за сутки нанесли 48 артиллеристских ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 48 артиллеристских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 14.07.2024
ВСУ за сутки нанесли 48 артиллеристских ударов по Херсонской области
За сутки украинская армия нанесла 48 ударов из ствольной артиллерии по 9 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T09:42
2024-07-14T09:42
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 14 июл - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла 48 ударов из ствольной артиллерии по 9 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Киевский режим продолжает террористические обстрелы мирных населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 22 прилета со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Под огонь боевиков попали 9 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской артиллерии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Алешки, Голая Пристань, Большая Лепетиха, Каиры, Горностаевка, Таврийск.
https://ria.ru/20240710/koreya-1958542403.html
херсонская область
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херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 48 артиллеристских ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 48 ударов по девяти населенным пунктам Херсонской области

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 14 июл - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла 48 ударов из ствольной артиллерии по 9 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
«
"Киевский режим продолжает террористические обстрелы мирных населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 22 прилета со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Под огонь боевиков попали 9 населенных пунктов", - сообщил источник.
Обстрелам украинской артиллерии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Алешки, Голая Пристань, Большая Лепетиха, Каиры, Горностаевка, Таврийск.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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