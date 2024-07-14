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ВСУ за сутки нанесли 48 артиллеристских ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 48 артиллеристских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 14.07.2024
ВСУ за сутки нанесли 48 артиллеристских ударов по Херсонской области
За сутки украинская армия нанесла 48 ударов из ствольной артиллерии по 9 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T09:42
2024-07-14T09:42
2024-07-14T09:42
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 14 июл - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла 48 ударов из ствольной артиллерии по 9 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Киевский режим продолжает террористические обстрелы мирных населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 22 прилета со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Под огонь боевиков попали 9 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской артиллерии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Алешки, Голая Пристань, Большая Лепетиха, Каиры, Горностаевка, Таврийск.
https://ria.ru/20240710/koreya-1958542403.html
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херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 48 артиллеристских ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 48 ударов по девяти населенным пунктам Херсонской области