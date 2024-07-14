https://ria.ru/20240714/voda-1959520344.html

США вошли в первую десятку стран с самой дорогой питьевой водой

США вошли в первую десятку стран с самой дорогой питьевой водой - РИА Новости, 14.07.2024

США вошли в первую десятку стран с самой дорогой питьевой водой

США стали единственными среди крупнейших экономик, вошедших в первую десятку стран с самой дорогой питьевой водой, Россия заняла в рейтинге 155-е место,... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T08:09

2024-07-14T08:09

2024-07-14T12:06

монако

карибский бассейн

африка

сша

в мире

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. США стали единственными среди крупнейших экономик, вошедших в первую десятку стран с самой дорогой питьевой водой, Россия заняла в рейтинге 155-е место, подсчитало РИА Новости. Так, в Штатах за полтора литра питьевой воды придется выложить 2,19 доллара — столь высокая стоимость определила страну сразу на восьмое место. Но это все равно почти втрое ниже, чем у мирового "антилидера" — такой же объем в Монако обойдется уже в 5,8 доллара. Кроме них, первые десять строк заняли страны Карибского бассейна и Африки: Антигуа и Барбуда (2,59 доллара за 1,5 литра), ЦАР (2,49 доллара), Барбадос (2,48 доллара), Багамы (2,41 доллара), Коста-Рика (2,35 доллара), Гренада (2,26 доллара) и Эритрея (2,14 доллара). Замыкает первую десятку Исландия — там такой объем обойдется в 2,04 доллара. Совокупно в 77 странах мира за 1,5 литра пресной воды придется отдать больше доллара. Россия расположилась на 155-м месте по стоимости питьевой воды в мире: такой объем будет стоить в среднем 55 центов при пересчете в доллары. При этом есть довольно большой перечень стран с сопоставимой ценой на питьевую воду. Столько же она будет стоить, например, в Китае и Белоруссии. При этом в число стран с самой доступной стоимостью воды в мире входят североафриканские Египет (18 центов) и Ливия (24 центра).

https://ria.ru/20240606/patrushev-1950934039.html

https://ria.ru/20231009/sanprosvet-1900669424.html

монако

карибский бассейн

африка

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

монако, карибский бассейн, африка, сша, в мире